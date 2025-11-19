Поколението Алфа пенсионира клавиатурата

Когато започнят работа след няколко години, представителите на поколението Алфа вече няма да пишат имейли, а ще общуват с колегите и началниците си, като им изпращат гласови съобщения. Дните на клавиатурата са преброени, твърди в свое изследване Лондонското училище по икономика.

Университетът съвместно с компанията Jabra, специализирана в аудиоекипировка и видеоконферентни системи, изучавал как гласовите технологии ще повлияят на бъдещето на работното място. Изследователите предвиждат, че само след малко повече от 2 години, около 2028 г., гласовите системи с изкуствен интелект ще станат основно средство за общуване на работното място.

Така през следващите няколко години, вместо да пишат, работещите ще диктуват на техните лаптопи и телефони.

Когато поколението Алфа навлезе на пазара на труда, изкуственият интелект ще бъде напълно вграден във всекидневието и това, което младите вършат, ще бъде изговаряно, а не писано, казват от екипа.

В първите години писаният текст все пак няма да изчезне напълно, но ще бъде използван единствено за редактиране и изглаждане на идеите, които са се родили чрез изговаряне. С други думи, той ще се използва за усъвършенстване, но не и за творчество. Младите ще говорят, за да пишат, след което ще пишат, за да усъвършенстват текста.

Писането става редактиране, а не мислене. Първата чернова на бъдещето ще се изговаря, обясняват авторите на изследването.

Поколението Алфа обхваща родените след 2010 г. Най-възрастните от тях се очаква да започнат да работят активно след 2030. Най-младите са все още в яслите и детските градини.

Това не е далечно бъдеще, предупреждава докладът. Това е следващото поколение и начин, по който ще взаимодействаме с генеративния изкуствен интелект. Той се захранва от глас и идва в живота ни по-рано, отколкото си мислим. Така че на теория поколението Алфа може никога да не разберат какъв е бил животът в офиса преди появата на гласовите технологии. Но, разбира се, те не са единственото поколение, което ще се възползва от диктовката на работата вместо от писането.

Авторите на проучването обясняват, че промяната идва, защото “говоренето съответства на начина, по който мислим: бързо и разговорно”. Важното е, че удобството и ефективността винаги печелят. За работниците, както настоящи, така и бъдещи, това ще означава да могат да работят с по-голям замах на въображението.

“Най-добрите ни идеи често не се случват, когато седим на бюрото си”, смятат изследователите, добавяйки, че възможността да имаме съотборник с изкуствен интелект, вместо да се налага да спираме, за да записваме идеи, ще помогне да се улови по-добре всеки проблясък.

Списание “Форчън” обаче се е допитало и до независими специалисти за оценка по темата. Фабрис Каварета, доцентка по мениджмънт във френското бизнес училището ESSEC, не е напълно убедена. “Гласовите бележки няма да заменят напълно имейлите по няколко причини”, казва тя, добавяйки, че четенето на текст е по-бързо от слушането на аудио и по-ефективно при търсене на ключови думи. “Сканирането на имейл е по-добро от възпроизвеждането на гласово съобщение.”

Но макар да смята, че тези, които получават имейли и съобщения, ще продължат да предпочитат четенето на текст пред слушането на мислите на своите колеги, Каварета е съгласна, че гласовите технологии биха могли да изместят писането за тези, които изпращат съобщенията. “Очаквам, че гласът все повече ще служи като метод за въвеждане, но ще бъде систематично транскрибиран в текст в организациите, използващи инструменти с изкуствен интелект”, смята тя. Така че ще се използват гласови технологии, но те ще бъдат конвертирани в текст и четени като традиционен имейл. Това обаче също ще направи клавиатурите безполезни, както прогнозират от Лондонското училище по икономика и Jabra.

Д-р Бертран Одрин, доцент по управление на човешките ресурси и организационно поведение в EHL Hospitality Business School, предупреждава, че ако гласовите бележки не са специално транскрибирани в текст, те могат да освободят подателя от “отговорност и отчетност”. Когато някой изпраща много гласови бележки в платформите Slack или Teams например, може да е трудно да се проследи точно какво е било казано и кога.

“С гласовите бележки губите част от измерението “черно на бяло”, което получавате с писмения текст”, обяснява Одрин. “Ако трябва да се обърнете към старо решение месеци по-късно, е много по-трудно да преглеждате аудио, отколкото да търсите в имейли или документи.” Освен това самата природа на записването на потока от мисли на живо означава много редактиране по-късно.

Ако изпращате съобщение като небрежна гласова бележка, това може да означава повторно записване, за да се получи правилният тон и послание. Дори и да се транскрибира, пак ще е необходим някой, който да изреже всички отклонения и излишни думи. За хора, за които езикът не е роден, затруднението ще е още по-голямо, казва Одрин. И по ирония това, което би трябвало да улесни работата, може всъщност да я затрудни. “Самият факт, че гласовите бележки са лесни за споделяне, може да представлява заплаха за производителността, тъй като не е изключено да доведе до комуникационно претоварване”, смята доцентът.

Все пак е ясно, че технологиите бързо променят живота. Точно както CD-тата и DVD-тата изчезнаха само за няколко години, клавиатурите също ще станат нещо от миналото. Днес вече използваме гласови команди на устройства като смартфони, телевизори и лаптопи и ако това темпо продължи, до 2028 г. може би ще изпълняваме всяка задача, като говорим с устройствата си.