Един от „кръстниците“ на AI: Компаниите са поели в грешна посока

Основателят на Facebook Марк Зукърбърг е инвестирал милиарди долари в опит да разработи така наречения „суперинтелект“ и да надмине производителността на чатботове като ChatGPT и Gemini, но един от „кръстниците“ на изкуствения интелект, който е изобретил много от основните части на съвременните системи с изкуствен интелект, смята, че посоката, поета от големите технологични компании, е грешна.

Ян ЛеКун започва да работи върху докторската си дисертация върху машинното обучение през 80-те години на миналия век, когато почти никой друг не е изучавал темата. Той работи в лабораторията на Джефри Хинтън в Торонто, преди да се превърне в легенда в областта на изкуствения интелект и да спечели Нобелова награда за физика.

ЛеКун прекарва голяма част от ранната си кариера в Ню Джърси в Bell Labs - институтът, който става известен с огромния брой изобретения, които създава.

„Това, което ме вълнува най-много, е да работя с хора, които са по-умни от мен, защото това усилва собствените ти способности“, каза той пред списание Wired.

Зукърбърг лично назначава ЛеКун през 2013 г. да ръководи ново подразделение за изкуствен интелект във Facebook, като по-късно става главен изследовател на изкуствения интелект в компанията. ЛеКун печели наградата AM Turing за 2018 г., най-високото отличие в компютърните науки, заедно с Хинтън и Йошуа Бенхио за тяхната основополагаща работа върху невронните мрежи, които са в основата на много мощни системи с изкуствен интелект – от чатботове до автономни автомобили.

„Никой с всичкия си разум няма да използва LLM като тези, които имаме днес“

Въпреки че е признат за един от „кръстниците“ на изкуствения интелект, ЛеКун сега се е превърнал в „черната овца“ на семейство Meta. Неговата визия за бъдещето на технологиите се различава от подхода, възприет от компанията на Зукърбърг, пише The Wall Street Journal.

ЛеКун може скоро да напусне Meta, за да основе собствен стартъп, където фокусът ще падне върху така наречените „световни модели“, вместо върху „големите езикови модели“ (LLM), използвани от компании като Meta, OpenAI или Google.

Експертът смята, че LLM са „задънена улица“, защото няма да създадат системи с изкуствен интелект, които са по-умни от хората (суперинтелект). Той многократно е сравнявал наличните в момента модели с изкуствен интелект с ума на котка, тъй като те не са достатъчно мощни, за да създадат наистина революционна система.

„Не си намерих приятели в различни краища на Силициевата долина, включително в Meta, казвайки, че след три до пет години световният модел [не LLM] ще се превърне в доминиращ модел за архитектурите на изкуствен интелект и никой с всичкия си разум няма да използва LLM като тези, които имаме днес“, каза 65-годишният изследовател на симпозиум, организиран в Масачузетския технологичен институт.

Какво представляват „моделите на света“?

Моделът на света изучава света около себе си, като приема визуална информация, като например бебе животно или бебе, за разлика от LLM, които са предсказващи модели, базирани на огромни количества текст. Тези модели са невронни мрежи, които разбират динамиката на реалния свят, включително законите на физиката и пространствените свойства на обектите.

Те могат да използват различни видове данни, за да генерират видеоклипове, симулиращи реални среди, и се използват за разработване на роботи и автономни автомобили.

„Ако сте докторант по изкуствен интелект, в никакъв случай не бива да работите върху модели, написани на големи езици“, каза ЛеКун в скорошна реч.