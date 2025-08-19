“Кралицата на кетамина“ се призна за виновна по случая “Матю Пери”

Жена, известна като “Кралицата на кетамина“, обвинена, че е продала наркотика на Матю Пери, се съгласи да се признае за виновна в понеделник, съобщава АР.

Джасвин Санга става петата и последна обвиняема за смъртта от свръхдоза на звездата от “Приятели“, която сключва споразумение за признаване на вината си с федералните прокурори, избягвайки планирания за септември процес.

В подписана декларация, подадена в съда, тя се съгласи да се признае за виновна по пет федерални наказателни обвинения, включително за предоставяне на кетамина, довел до смъртта на Пери.

В кратко изявление адвокатът на Санга, Марк Герагос, каза кратко, че “тя поема отговорност за действията си.“

Прокурорите определиха Санга, 42-годишна гражданка на САЩ и Обединеното кралство, като дилър на наркотици, познат на клиентите си като “Кралицата на кетамина“, използвайки термина често в прессъобщения и съдебни документи.

Тя се съгласи да се признае за виновна по едно обвинение за поддържане на обект, свързан с наркотици, три обвинения за разпространение на кетамин и едно обвинение за разпространение на кетамин, довело до смърт или тежка телесна повреда.

Окончателното споразумение за признаване на вината дойде година след като федералните прокурори обявиха, че петима души са обвинени в смъртта на Пери на 28 октомври 2023 г. след обширно разследване.

В споразумението Санга призна, че е продала четири флакона кетамин на друг мъж, Коди Маклори, часове преди да почине от свръхдоза през 2019 г. Маклори не е имал връзка с Пери.

Прокурорите ще оттеглят три други обвинения, свързани с разпространението на кетамин, и едно обвинение за разпространение на метамфетамин, което не е свързано със случая Пери.

Санга официално ще промени признанието си за виновен на предстоящо изслушване, където ще бъде насрочена присъдата, съобщиха прокурорите. Тя може да получи до 45 години затвор. Съдията не е задължен да спазва никакви условия на споразумението за признаване на вината, но прокурорите заявиха в документа, че ще поискат по-малко от максималната присъда.

Пери е купил големи количества кетамин от Санга, включително 25 флакона за 6000 долара в брой четири дни преди смъртта си. Тази покупка е включвала дозите, които са убили Пери, казаха прокурорите.

В деня на смъртта на Пери Санга е казала на Флеминг, че трябва да изтрият всички съобщения, които са си изпращали, според обвинителния акт.

Домът ѝ в Северен Холивуд, Калифорния, е бил претърсен през март 2024 г. от агенти на Агенцията за борба с наркотиците, които са открили големи количества метамфетамини и кетамин, според клетвена декларация от агент. Тя е държана под федерален арест от около година.

Никой от обвиняемите все още не е осъден.