Актьорите Алек и Стивън Болдуин се забиха с колата си в дърво

Алек Болдуин и брат му Стивън са катастрофирали в дърво в Хемптънс, Ню Йорк, на 13 октомври. Зад волана е бил Алек, а братята са били в града за едноименния филмов фестивал.

Снимки от катастрофата показват как двамата излизат от колата си невредими.

Алек Болдуин и брат му Стивън са участвали в автомобилна катастрофа, при която автомобилът им се е забил в дърво в Хемптънс на фона на силен североизточен вятър, ударил района на Ню Йорк.

67-годишният Алек е шофирал колата, според Page Six и TMZ. Предният капак на белия му джип изглежда значително увреден от удара в дървото, както се вижда от видеозапис на Page Six.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg