Кое е най-лошото решение в живота на Бен Стилър?

Бен Стилър признава пред дъщеря си Ела, че решението да я изреже от филма си „The Secret Life of Walter Mitty“ (2013 г.) е „най-лошото решение“ в живота му.

Звездата от „Zoolander“, който е на 59 години, режисира и играе главната роля в адаптацията по едноименния разказ на Джеймс Търбър от 1939 г.

В новия си документален филм на Apple TV – „Stiller & Meara: Nothing Is Lost“ – той изследва връзката си със своите родители, легендарния комедиен дует Джери Стилър и Ан Мира, и размишлява как собственото му детство е повлияло върху това какъв баща е станал.

В разговор за своя „перфекционизъм“, който смята, че е наследил от баща си, Стилър признава пред 23-годишната Ела, че му е било много трудно да я изреже от сцената, която щеше да е нейният дебют: „Изрязах те от "The Secret Life of Walter Mitty". Това вероятно е най-лошото решение, което съм взимал в живота си.“

Ела му отговаря, че по време на снимките е била „много уплашена“ и приема, че кратката сцена, в която участва, „нямала смисъл за сюжета“.

Ела е трябвало да изиграе по-младата версия на Одеса Мити, сестрата на главния герой Уолтър Мити (игран от баща ѝ). По-късно тя все пак си пробива път в киното и телевизията, с участия в продукции като „And Just Like That...“ и „Happy Gilmore 2“.

Стилър обаче обяснява, че за него решението е било повече от просто монтаж: „За мен то е по-дълбоко. Свързано е с моите собствени проблеми с обсебеността от работата ми, или "перфекционизма“.

В документалния филм се включва и 20-годишният му син Куин, който казва на баща си, че отдадеността му на работата е създала дистанция в семейството: „Имаше моменти, в които, след труден ден или ако нещо не върви, толкова се затваряше в себе си, че беше трудно да те извадим от това състояние. И това разваляше хубавата част от ваканциите.“

Той допълва: „Опитваше се да балансираш толкова много роли – режисьор, актьор, продуцент, сценарист… и в същото време просто баща. А понякога последното сякаш оставаше на заден план.“

Стилър признава, че самият той е имал подобни преживявания, докато е растял с родителите си-комици, и че дълго е вярвал, че ще избегне техните грешки.

„Иронията е, че си мислех, че се справям по-добре от родителите ми. Мислех, че съм го постигнал – летях си вкъщи за уикендите, правех специални кътчета за игра на снимачната площадка. Но в действителност, както сега чувам от децата си, за тях е било абсолютно същото, през което и аз съм минавал като дете. А аз изобщо не го виждах тогава“, разказва той.

В „Stiller & Meara: Nothing Is Lost“ актьорът и режисьорът говори и за възходите и трудностите в брака си с Кристин Тейлър, пише The Independent.