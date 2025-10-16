Китара на Еди Ван Хален от 1982 г. се продава за 3 млн. долара

Захабена червено-бяла електрическа китара, изработена по строгите спецификации на Еди Ван Хален, е главната цел на предстоящия търг на Grails в Sotheby New York.

Пионерът на хард рока и хеви метъла свиреше на Kramer от 1982 по време на турнетата на групата през 1982-1983, пише Ройтерс. „Китарите на Еди Ван Хален са изключително редки“, казва Крейг Инсиарди, консултант в отдела за популярна култура на Sotheby's.

„Очаква се тази китара да се продаде за между 2 и 3 милиона долара, а вече има оферта от 2 милиона долара за нея“, казва той.

Надписът отпред е адресиран до дългогодишния приятел и китарен техник на Ван Хален - Руди Лейрен. Ван Хален я подарява на Лейрен, а по-късно тя преминава в ръцете на Мик Марс, бивш китарист и съосновател на Mötley Crüe.

Дизайнът на китарата се проследява до оригиналната китара „Франкенщайн“ на Ван Хален, произведена през 1975 г.

Допълнителни акценти в продажбата са китарите, на които са свирили Джими Пейдж от Led Zeppelin и Ерик Клептън, както и космическият пънк костюм, носен на сцената от Слай Стоун, който се оценява на 10 000 долара.

Продажбите на Sotheby's Grails се фокусират върху предмети от популярната култура, обхващащи музика, кино и телевизия. Продажбата Rock & Pop ще се проведе от 1 до 24 октомври 2025 г.