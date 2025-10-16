IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 97

Китара на Еди Ван Хален от 1982 г. се продава за 3 млн. долара

На търга има инструменти и на Ерик Клептън и Джими Пейдж

16.10.2025 | 16:52 ч. 4
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Захабена червено-бяла електрическа китара, изработена по строгите спецификации на Еди Ван Хален, е главната цел на предстоящия търг на Grails в Sotheby New York. 

Пионерът на хард рока и хеви метъла свиреше на Kramer от 1982 по време на турнетата на групата през 1982-1983, пише Ройтерс. „Китарите на Еди Ван Хален са изключително редки“, казва Крейг Инсиарди, консултант в отдела за популярна култура на Sotheby's.

„Очаква се тази китара да се продаде за между 2 и 3 милиона долара, а вече има оферта от 2 милиона долара за нея“, казва той.

Надписът отпред е адресиран до дългогодишния приятел и китарен техник на Ван Хален - Руди Лейрен. Ван Хален я подарява на Лейрен, а по-късно тя преминава в ръцете на Мик Марс, бивш китарист и съосновател на Mötley Crüe.

Дизайнът на китарата се проследява до оригиналната китара „Франкенщайн“ на Ван Хален, произведена през 1975 г.

Допълнителни акценти в продажбата са китарите, на които са свирили Джими Пейдж от Led Zeppelin и Ерик Клептън, както и космическият пънк костюм, носен на сцената от Слай Стоун, който се оценява на 10 000 долара.

Продажбите на Sotheby's Grails се фокусират върху предмети от популярната култура, обхващащи музика, кино и телевизия. Продажбата Rock & Pop ще се проведе от 1 до 24 октомври 2025 г. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ван хален китара търг ерик клептън
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem