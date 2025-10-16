IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тейлър Суифт успокои: Няма да се откажа от музиката, когато се омъжа

Ще продължава да прави песни

16.10.2025 | 21:19 ч. 0
Снимка: Getty Images

Тейлър Суифт отрече слуховете, че ще спре да прави музика, след като се омъжи. През август 35-годишната певица се сгоди за американския футболист Травис Келси. На 3-и октомври звездата издаде новия си албум "The Life of a Showgirl" и някои фенове смятат, че това е последният ѝ албум.

Но Тейлър каза, че това е далеч от истината.

"Какво? Не.", отговори изпълнителката в "BBC Radio 2".

Суифт смята, че да се каже, че ще спре да прави музика, защото е омъжена, "е шокиращо обидно нещо".

"Не затова хората се омъжват - за да напуснат работата си", коментира още тя. 

Какво още издаде тя четете в teenproblem.net

звезди Тейлър Суифт Травис Келси годеж брак музика
