Тейлър Суифт успокои: Няма да се откажа от музиката, когато се омъжа

Тейлър Суифт отрече слуховете, че ще спре да прави музика, след като се омъжи. През август 35-годишната певица се сгоди за американския футболист Травис Келси. На 3-и октомври звездата издаде новия си албум "The Life of a Showgirl" и някои фенове смятат, че това е последният ѝ албум.

Но Тейлър каза, че това е далеч от истината.

"Какво? Не.", отговори изпълнителката в "BBC Radio 2".

Суифт смята, че да се каже, че ще спре да прави музика, защото е омъжена, "е шокиращо обидно нещо".

"Не затова хората се омъжват - за да напуснат работата си", коментира още тя.

