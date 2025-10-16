IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 130

От принцеса в модел: Кендра Спиърс се завърна в модата след развода си с принц Ага Хан

След повече от десетилетие далеч от модата Кендра дефилира за Chanel на Седмицата на модата в Париж

16.10.2025 | 21:00 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Кендра Спиърс се завърна на модния подиум след развода с Ага Хан. След повече от десетилетие далеч от модата, красавицата дефилира за Chanel на Седмицата на модата в Париж. Някога известна като принцеса Салва, американката направи ослепително завръщане в света на модата

37-годишната красавица попадна в заглавията през 2013 г., когато се омъжи за принц Рахим Ага Хан, най-големият син на Ага Хан IV.

След брака си тя приема исляма, приема кралското име принцеса Салва и се отдръпва от модния подиум, за да прегърне живота като кралска особа и майка на две деца. Но след развода си през 2022 г., Кендра се завърна към идентичността си на модна икона.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Кендра Спиърс
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem