От принцеса в модел: Кендра Спиърс се завърна в модата след развода си с принц Ага Хан

Кендра Спиърс се завърна на модния подиум след развода с Ага Хан. След повече от десетилетие далеч от модата, красавицата дефилира за Chanel на Седмицата на модата в Париж. Някога известна като принцеса Салва, американката направи ослепително завръщане в света на модата

37-годишната красавица попадна в заглавията през 2013 г., когато се омъжи за принц Рахим Ага Хан, най-големият син на Ага Хан IV.

След брака си тя приема исляма, приема кралското име принцеса Салва и се отдръпва от модния подиум, за да прегърне живота като кралска особа и майка на две деца. Но след развода си през 2022 г., Кендра се завърна към идентичността си на модна икона.

