Поляк подари на папа Лъв чистокръвен арабски жребец

12-годишният Протон обаче отива на търг

16.10.2025 | 21:09 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Папа Лъв Четиринадесети, който обича ездата, получи вчера чистокръвен арабски жребец. Това беше неочакван подарък от негов почитател от Полша, който имал конюшни и развъждал там чистокръвни жребци, предаде Франс прес.

Конят, подарен на папата, е на 12 години и се казва Протон. Той обаче няма да остане дълго време при главата на Римокатолическата църква, а ще бъде предложен на търг. Приходите от търга ще бъдат предназначени за благотворителни цели.

Кадри, публикувани от Ватикана, показват, как папата върви редом до жребеца, държейки го за юздите.  От кадрите се вижда, че Лъв Четиринадесети е видимо доволен да позира до коня.

Преди да бъде избран за глава на Римокатолическата църква, папа Лъв Четиринадесети редовно яздеше, докато беше на мисия в Перу в продължение на двайсет години.

Пред изданието „Ватикан нюз“ Анджей Михалски, ръководител на развъдника за породисти жребци в Колобжег, заяви, че когато е видял снимките на папата на кон в Перу, му хрумнала идеята да му подари кон. „Папата беше очарован от този кон“, заяви Анджей Михалски.

По време на понтификата си, предходният папа Франциск получи също оригинални подаръци, сред които две магарета и едно Ламборгини с цветовете на Ватикана – бяло и жълто, припомня Франс прес. /БТА

