Новини Днес | 6

Лавандула и розмарин гонят молците

Кои други аромати са непоносими за молците

20.11.2025 | 01:40 ч. 0
Снимка: istock

Те са малки, но действат унищожително на любимите ни дрехи, мебели и домашен текстил. Молците! За тяхната поява в дома ни няма сезонност, ето защо е важно да сме подготвени срещу тях 12 месеца в годината. Молците лесно се забелязват, тъй като летят. Вредите обаче се нанасят предимно от техните ларви, които се хранят с материали като вълна, коприна, кожа, пух, перушина. 

Ларвите често се крият в тъмни места, сгънати и прибрани дрехи, дивани, под възглавници, в шкафове, зад завеси и т. н. Влизат с лекота, когато прозорците са отворени, обичат мръсна среда като прах и боклуци в шкафове и под тях, под дивана, мръсни и потни дрехи и т. н. 

Редовното почистване на дома е от съществено значение. Поставянето на различни продукти, предназначени срещу молци също помага за това да ги държим далече от дома си. 

Има аромати, които молците не понасят, като евкалипт, мащерка. Вижте кои други ги отблъскват.

Масло от кедър

Активните съставки в това ароматно дървесно масло са сескитерпени и кедрол, които отблъскват молците. Маслата маскират ароматите на влакната и нарушават способността на молците да „надушват“ подходящи места за снасянето на яйцата им. Освен това, кедровото масло има лека токсичност за ларвите, като намалява техния растеж и развитие.

Източник: 7 аромата, които молците не понасят

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

молци лавандула етерични масла
