Деми Ловато най-сетне откри щастието

Деми Ловато е в много добро състояние. 33-годишната певица се намира на страхотен етап в живота си, издаде и новия си албум "It's Not That Deep" през октомври. Сега звездата коментира, че щастливите ѝ песни показват къде се намира в момента тя в живота си.

"Аз съм на наистина страхотно място в живота си, аз съм готова да празнувам това с моята музика.", посочи изпълнителката пред "E!News".

Деми няма търпение да отпразнува Коледа с близките си. Питат я за празничните ѝ планове.

