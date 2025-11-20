IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Деми Ловато най-сетне откри щастието

Скоро се омъжи

20.11.2025 | 02:30 ч.
Снимка: БГНЕС

Деми Ловато е в много добро състояние. 33-годишната певица се намира на страхотен етап в живота си, издаде и новия си албум "It's Not That Deep" през октомври. Сега звездата коментира, че щастливите ѝ песни показват къде се намира в момента тя в живота си.

"Аз съм на наистина страхотно място в живота си, аз съм готова да празнувам това с моята музика.", посочи изпълнителката пред "E!News".

Деми няма търпение да отпразнува Коледа с близките си. Питат я за празничните ѝ планове.

Какво разкри тя четете в teenproblem.net

