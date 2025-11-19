Бъдещето на украинските военновъздушни сили се оформя

Официално е: Rafale F4 ще бъде третият стълб на новия изтребителски парк на Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски обяви в понеделник, че Киев е подписал писмо за намерение за придобиване на до 100 френски изтребители през следващите 10 години, пише Business Insider.

Съгласно новото споразумение, на Украйна е разрешено да получи и усъвършенствани френски радари и осем френско-италиански системи за противовъздушна отбрана клас „земя-въздух“, всяка от които е оборудвана с шест пускови установки.

„Това е историческо споразумение. От голяма полза е, че Франция прави такава стъпка към постигането на реална, гарантирана сигурност в Европа“, каза Зеленски.

Споразумението допълва други ангажименти на страната му за получаване на произведените в САЩ F-16 и шведския Gripen , което прави триото вероятен гръбнак на бъдещите ѝ военновъздушни сили.

Украинският президент заяви през август, че страната му се стреми следващият ѝ флот от изтребители да бъде изцяло западен за „пълна интеграция в НАТО“. ВВС на Киев сега експлоатират предимно по-стари изтребители, разработени със съветски дизайн, допълнени от ограничен брой западни самолети, придобити след началото на пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г.

Швеция, Франция и САЩ бяха публично посочени като страни-източници на новите изтребители за Украйна, но типовете самолети и очакваните им количества бяха разкрити едва през последните седмици.

Новите бойци на Европа

На 22 октомври Киев подписа и писмо за намерение с Швеция за закупуване на до 150 изтребителя JAS 39 Gripen E.

Междувременно украинските пилоти вече летят с изтребители Lockheed Martin F-16 Fighting Falcons, дарени от европейски членове на НАТО, заедно с няколко френски изтребителя Dassault Mirage 2000. И двата са модернизирани самолети от четвърто поколение, а Украйна заяви, че евентуално ще се нуждае от общо 128 F-16, за да се защити от Русия.

Рафал и Грипен обаче биха били стъпка напред в съвременните възможности на Украйна.

Тези самолети са оборудвани с усъвършенствана авионика, сензори и системи за електронна война, но им липсват мощните възможности за пълна стелт активност на F-35 Lightning II и F-22 Raptor от 5-то поколение.

„Грипен“ на Saab е широко рекламиран като един от най-добрите варианти на Украйна срещу Русия. Проектиран да лети от малки, неравни летища и да изисква минимална поддръжка, „Грипен“ е предназначен да бъде лесно разпръснат във война, където критична инфраструктура би била постоянно подложена на бомбардировки.

Вариантът E е най-новата версия на Gripen, с обновен еднодвигателен двигател и нови системи за електронна борба. С излетно тегло от 16,2 тона, той предлага 10 точки за оръжие за ракети и бомби.

Двумоторният Dassault Rafale F4, от друга страна, има 14 точки на окачване с излетно тегло от 24,5 тона. Вариантът F4 влезе на въоръжение във Франция в началото на 2024 г.

Все пак, съобщенията на Киев досега са само първоначални споразумения за закупуване на тези модерни изтребители, а реалните доставки ще зависят от финализираните експортни сделки.

Забавянията и усложненията в производството на изтребители са често срещани, а Украйна също ще се присъедини към опашка от клиенти, чакащи своите Rafales и Gripen. Самата Швеция получи първия си Gripen E едва миналия месец, съгласно план за доставяне на 60 от новите варианти до 2030 г.

Междувременно Dassault произвежда по-малко от четири Rafale на месец и през октомври заяви, че има натрупани 233 самолета за доставка.