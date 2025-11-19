Турция спря Испания, Шотландия е за първи път на световно този век

Два гола в добавеното време донесоха победата на Шотландия с 4:2 над Дания, а с това и първо класиране за "гайдарите" на световно първенство от 1998 година насам.

В пряк сблъсък за първото място в квалификационна група "С" шотландците поведоха на стадион "Хемпдън Парк" още в четвъртата минута, когато Скот МакТоминей вкара сензационен гол със задна ножица.

Дания веднага натисна, но успя да изравни чак в 57-мата минута, когато точен от дузпа бе Расмус Хьойлунд.

Час след началото на срещата обаче Расмус Кристенсен от тима на гостите бе изгонен за втори жълт картон и остави Дания с човек по-малко на терена, което се оказа и ключовият момент в двубоя.

Шотландия отново поведе в 78-мата минута, когато Лоранс Шанкланд реализира от близка дистанция след центриране от корнер, но в 82-рата минута защитникът на Манчестър Юнайтед Патрик Доргу изравни за 2:2.

Така се стигна до третата минута от добавеното време, в която Кийрън Тиърни се превърна в герой за домакините, вкарвайки с удар от границата на наказателното поле. Датчанинте се хвърлиха с всички сили да изравняват и това позволи на Кени МакЛийн да вкара още един гол в 99-ата минута, който бе след удар от централната линия на терена.

С победата Шотландия събра 13 точки и изпревари с две тима на Дания, който ще трябва да играе в плейофите, за да се класира на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико догодина.

В другия мач от групата Беларус и Гърция завършиха 0:0.

В група "Е", в която бе и тимът на България, победител стана тимът на Испания, който завърши 2:2 като домакин на Турция.

Срещата в Севиля премина под контрола на европейските шампиони, но те срещнаха много сериозен отпор от южните ни съседи и за пръв път в тези квалификации не успяха да спечелят.

Дани Олмо даде аванс на "Ла Фурия" още в четвъртата минута, но Турция осъществи обрат след голове на Дениз Гюл в края на първото полувреме и Салих Йозджан десет минути след почивката.

Испания бързо възстанови равенството, като точен в 62-рата минута бе Микел Оярсабал. До края и пред двете врати имаше достатъчно положения за нов гол, но такъв не падна. Попадение на испанците в добавеното време пък бе отменено заради засада.

В крайното класиране Испания зае първото място с 16 точки, пред Турция с 13. В дъното в групата са Грузия и България с по 3 точки.

В група "В" Швейцария ознаменува шестото си поредно класиране на световно първенство след равенство 1:1 като гост на Косово.

Рубен Варгас даде аванс на "кръстоносците" в 47-мата минута, но Косово се измъкна от загубата след гол на Флорент Муслия четвърт час преди края.

Равенството бе достатъчно за швейцарците да запазят първото си място с 14 точки, на три пред тима на Косово, който ще продължи пътя си към първо класиране на голям футболен форум с участие в плейофите.

Цял мач за Косово игра защитникът на ЦСКА Лумбард Делова.

В другата среща от тази група Словения и Швеция приключиха при 1:1 в Солна и така и двата отбора завършиха квалификациите без победа. Тим Елшник даде аванс на гостите от Словения в 64-тата минута, но в края на редовното време Густав Лундгрен оформи крайния резултат.

Швеция остава само с 2 точки в квалификациите и на последно място в групата си, но чрез Лигата на нациите ще участва в плейофите за световното. Словения е на трето място в групата с 4 точки, но няма да играе по терените на Северна Америка идното лято.

Австрия направи 1:1 при домакинството си на Босна и Херцеговина и подобно на Шотландия ще играе за пръв път на световно първенство от 1998 година насам.

Играчите на Ралф Рангник изоставаха през голяма част от двубоя на "Ернст Хапел", след като Харис Табакович се разписа за гостите от Босна още в 12-ата минута, нов 77-мата минута Михаел Грегорич изправи на крака феновете във Виена.

В другия мач от група "H", който бе без никакво значение, Румъния обърна аутсайдера Сан Марино и го победи със 7:1.

Така Австрия спечели групата си с 19 точки, с две повече от босненците, които ще играят в плейофите. Румъния е на трето място с 13 пункта, пред Кипър с 8 и Сан Марино без актив.

Победи с по седем гола записаха и тимовете на Белгия и Уелс в квалификационна група "J".

Белгия се наложи в Брюксел със 7:0 над Лихтенщайн и ще играе на световното първенство като победител в потока с 18 точки. Жереми Доку и Шарл де Кетеларе вкараха по два гола за успеха на "червените дяволи", а по веднъж се разписаха Ханс Ванакен, Брандън Мехеле и Алексис Салемакерс.

В Кардиф в битка за второто място Уелс се наложи със 7:1 над Републка Северна Македония.

Хари Уилсън от дузпа и Дейвид Брукс дадоха аванс от 2:0 на "драконите" до 21-вата минута, но в 23-тата Боян Миовски върна едно попадение за Република Северна Македония.

Зрелищен гол на Бренън Джонсън възстанови преднината от два гола на Уелс до края на първото полувреме, а през второто Дан Джеймс, Хари Уилсън още на два пъти и Нейтън Броудхед оформиха втората най-тежка загуба в историята на националния отбор на западните ни съседи.

Уелс заема второто място в групата с 16 точки, пред Република Северна Македония с 13, но и двата отбора ще продължат в плейофите за световното първенство през пролетта.

Мачове от последния кръг на квалификациите в зона Европа:

група "В":

Косово - Швейцария 1:1

Швеция - Словения 1:1

крайно класиране:

1. Швейцария 6 4 2 0 14:2 14 точки

2. Косово 6 3 2 1 6:5 11

3. Словения 6 0 4 2 3:8 4

4. Швеция 6 0 2 4 4:12 2

група "С":

Шотландия - Дания 4:2

Беларус - Гърция 0:0

крайно класиране:

1. Шотландия 6 4 1 1 13:7 13 точки

2. Дания 6 3 2 1 16:7 11

3. Гърция 6 2 1 3 10:12 7

4. Беларус 6 0 2 4 4:17 2

група "Е":

България - Грузия 2:1

Испания - Турция 2:2

крайно класиране:

1. Испания 6 5 1 0 21:2 16 точки

2. Турция 6 4 1 1 17:12 13

3. Грузия 6 1 0 5 7:15 3

4. България 6 1 0 5 3:19 3

група "H":

Австрия - Босна и Херцеговина 1:1

Румъния - Сан Марино 7:1

Кипър - почива

крайно класиране:

1. Австрия 8 6 1 1 22:4 19 точки

2. Босна и Херцеговина 8 5 2 1 17:7 17

3. Румъния 8 4 1 3 19:10 13

4. Кипър 8 2 2 4 11:11 8

5. Сан Марино 8 0 0 8 2:39 0

група "J":

Белгия - Лихтенщайн 7:0

Уелс - Република Северна Македония 7:1

Казахстан - почива

крайно класиране:

1. Белгия 8 5 3 0 29:7 18 точки

2. Уелс 8 5 1 2 21:11 16

3. Република Северна Македония 8 3 4 1 13:10 13

4. Казахстан 8 2 2 4 9:13 8

5. Лихтенщайн 8 0 0 8 0:31 0

* Заб: Всички отбори, завършили на първо място в групите си, се класират за световното първенство през 2026 година. Отборите на втора позиция ще играят баражи.