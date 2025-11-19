Нина Добрев се появи с нов кавалер на червения килим

Шон Уайт, ако четеш това, може да затвориш очите си! Нина Добрев се появи на червения килим с нов мъж под ръка, само 2 месеца след раздялата си със златния медалист по сноуборд, за когото бе сгодена от година. След слухове за романс между нея и Зак Ефрон, сега актрисата присъства на премиерата на филма „Злосторница: Част 2“ в Ню Йорк с друг снажен мъж, за когото много дами биха и завидели.

Но кой всъщност е придружителят на Нина и има ли нещо романтично помежду им?

Всъщност това е дългогодишният ѝ приятел Тайлър Лейн, с когото връзката ѝ е само платонична. Въпреки това, те изглеждаха повече от зашеметяващо на червения килим, допълвайки се в избора си на тоалети.

За звездната премиера на филма Нина се появи с черна рокля до пода, включваща детайли с пайети и кръгло деколте. За да завърши визията, 36-годишната звезда от „Дневниците на вампира“ оформи косата си в елегантен кок и носеше класически диамантени обеци.

