Денис Ричардс коментира 5-годишната ограничителна заповед срещу бившия ѝ съпруг

Актрисата и Арън Файпърс продължават бракоразводното си дело

19.11.2025 | 23:50 ч. 1
Снимка: Getty Images

Денис Ричардс се завърна в полезрението на общественото внимание, присъствайки на събитието BravoCon и поднесе специално съобщение на феновете си.

54-годишната актриса се появи на панела Bravo2Bravo в неделя, 16 ноември, заедно с други риалити звезди като Британи Катрайт, Луан де Лесепс и Ким Золчак-Бирман.

Появата на Ричардс идва на фона на продължаващото ѝ бракоразводно дело с бившия ѝ съпруг Арън Файпърс, за когото бе омъжена в продължение на шест години. През юли обаче той подаде молба за развод. В началото на този месец Ричардс получи 5-годишна ограничителна заповед срещу отчуждения си съпруг, след като го обвини във физическо и психическо насилие. 

Денис заяви пред публиката, че се чувства добре от решението на съда, което е в сила до 7 ноември 2030 година. 

„Това е процес. Имам прекрасна подкрепяща система. Благодаря ви страшно много“, каза бившата на Чарли Шийн пред публиката. 

