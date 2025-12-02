Джордж Клуни бил бесен, когато Брад Пит му отмъкнал ролята в “Телма и Луиз”

Джордж Клуни се връща към това, което е можело да бъде - и да, историята включва и Брад Пит.

Докато разказва за ранните години на кариерата си, 64-годишният актьор споделя пред The Sunday Times, че помни болезнено ясно колко силно е искал да избяга от телевизионните роли и да пробие в голямото кино. И точно когато бил на крачка от това — с ролята на Джей Ди в "Телма и Луиз" ("Thelma & Louise", 1991 г.) - в играта влиза Брад Пит.

"Стигнах до финалния тест за ролята в "Телма и Луиз". И, по дяволите, Брад я взе", казва Клуни за филма на Ридли Скот.

"Години наред не гледах "Телма и Луиз", защото бях бесен. Тази роля изстреля филмовата му кариера. Преди това беше в ситкоми и разни глупости. А това можеше да бъде моят момент. По дяволите!", признава той.

Днес двамата са близки приятели и са играли заедно в няколко филма, включително "Бандата на Оушън" ("Ocean’s Eleven") и продълженията му. А когато Клуни най-после изгледал "Телма и Луиз", честно признал, че изборът е бил правилен.

"Той постоянно ме бъзика. Но когато го видях във филма, си казах: "Е, разбира се, че трябваше да е той", казва Клуни за звездата от "F1".

Брад Пит също е разказвал, че пътят до ролята не е бил лесен.

"Минаха през няколко други актьори. Първо не ми я дадоха. После се върна при мен… и пак не я получих. И си казах: "Добре. Продължаваме." А после дойде отново… Мисля, че беше три пъти", споделя той пред W Magazine през 2023 година.

Пит споделя и подробности за прочутата любовна сцена, която беляза големия му пробив.

"Джина беше толкова мила, нежна, внимателна. Снимахме два дни. Тя се грижеше за мен", казва той за Джина Дейвис, цитиран от People.

А Дейвис също пази красив спомен.

"Той просто го има - онова "нещо". Още на кастинга беше ясно, че е изключително талантлив. През годините направи толкова много невероятни неща. Той наистина е звездата на момента. И е прекрасно да го виждам там, където заслужава да бъде", казва тя пред списанието през 2020 година.