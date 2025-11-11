Джордж Клуни твърди, че със съпругата му никога не се карат

Джордж Клуни разкри, че със съпругата му Амал никога не са се карали. А причината е мъдростта, която 64-годишният актьор е натрупал с възрастта. Той и адвокатката са заедно от 2013 г., а през 2014 г. сключиха брак. Звездите имат близнаци, момче и момиче, които се родиха през 2017 г.

Сега Джордж разкри, че вече е в такъв етап от живота си, в който няма нужда постоянно да бъде прав.

"Когато си по-млад, искаш да си прав за всичко, нали знаете. "Не боядисвай стената в този цвят". И знаете ли, Амал и аз, всеки се дразни, когато го кажа, но ние никога не сме се карали. Никога не сме имали спор. И донякъде е, защото аз съм в този етап от живота си, в който, ако тя иска да боядиса стената в червено, на мен не ми пука. Стигаш до етап в живота, в който просто казваш: "Защо това да е дискусия или спор?", обясни Клуни пред "CBS News".

Какво още разказа той четете в teenproblem.net