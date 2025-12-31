IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Гала ще става баба за втори път

Дъщеря ѝ Мари е бременна

31.12.2025 | 18:37 ч. Обновена: 31.12.2025 | 18:49 ч. 5
Снимка: Официален профил в Instagram

Водещата Гала ще става баба за втори път, защото дъщеря й Мари Константин очаква второто си дете. Новината сподели самата Мари в социалните мрежи.

"Коремът ми не е от сарми, бебе номер 2 се готви", пише Мари.

Щастливата баба написа коментар под поста: "Обичам го още докато се готви!"

Преди време, в интервю пред Мариян Станков - Мон Дьо, тя сподели, че най-щастливото събитие, именно раждането на първото ѝ дете, е било съпроводено с често най-големия кошмар, с който може да се сблъска човек.

Тя чува от лекарите диагнозата рак. Това се случва приблизително три месеца, след като става майка.

Мари се оперира, като, за щастие, към днешна дата туморното образувание на бъбрека вече го няма.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

