Политическо напрежение в Русия: Ще доведе ли войната в Украйна до преврат?

Путин може да се опита да замрази войната в Украйна, като обяви победа: Русия контролира Крим, голяма част от Донбас и части от Херсон и Запорожие. Все пак три ограничения могат да го накарат да продължи да се бори.

Първо, той може да вярва, че победата е близо, подхранван от подсладени репортажи и собствените си предположения.

Второ, той може да няма политическата сила да продаде една очевидно частична победа на разединените елити, чиято подкрепа поддържа режима му непокътнат.

Трето, той може да се съмнява в способността си да създаде обществена вяра, когато пропагандата се сблъсква с реалния живот. С нарастването на загубите и оставането на печалбите на ниско ниво, съпротивата на елитите нараства – и превратът става все по-вероятен.

Ако руският президент Владимир Путин беше толкова умен и мощен, колкото го представят, той би обявил победа над украинците и Запада и би сложил край на войната в Украйна незабавно.

Биха последвали паради, паметници, медали, ленти и речи, а щастливите руснаци биха се наслаждавали на знанието, че отново са спрели настъплението на дивите орди и са спасили цивилизацията.

Такъв ход би имал голям смисъл.

Войната щеше да приключи. Русия щеше да продължи да окупира цял Крим, по-голямата част от Донбас и значителни части от провинциите Херсон и Запорожие.

Путин щеше да бъде приветстван от Белия дом, както и от по-голямата част от Европа и света, като миротворец — Русия щеше да може да възстанови разбитата си икономика и да се помири с настоящите си врагове, пише за 19 fortyfive д-р Александър Мотил, професор по политически науки в Rutgers-Newark.

Вероятно Путин има властта и средствата да обяви победа. Ако този вариант е толкова очевиден и разумен, защо не го преследва? Естествено, може би ще го направи в бъдеще, но е малко вероятно властта и средствата му да бъдат по-големи от сега.

Има три възможни причини Путин да не обяви просто победа и да не сложи край на войната – всяка от тях е свързана с това, което той няма. Възможно е Путин да не е толкова умен, колкото се предполага. Или може би му липсва властта. И накрая, може би му липсват средствата.

Колкото и невероятно да изглежда, Путин може искрено да вярва, че Русия печели войната. Доказателствата сочат в друга посока – Русия понася огромни загуби на личен състав за незначителни и нетрайни териториални придобивки – но Путин може да получава подсладена информация от своите подчинени или да игнорира безгрижно всичко, което не се вписва в неговите предразсъдъци за успеха. Какъвто и да е случаят, Путин или е невеж, или е откъснат от реалността. Според него, защо да се прекратява войната днес, ако пълната победа над Украйна е на прага? При такова мислене е логично да се изчака.

Но Путин може би няма и силата да обяви победа и да се измъкне безнаказано. Ако руските елити го подкрепят безусловно – или ако всички са под строг контрол и не могат да изразят недоволство – тогава Путин би трябвало да може да наложи своята визия за войната на такива послушни хора. Ако, от друга страна, руските елити са раздробени и не са всеобщо обвързани с Путин, тогава за него е логично да избягва да обявява победа, за която елитите знаят, че все още е недостижима. Логиката подсказва, че образът на всемогъщия Путин, способен да манипулира подчинените си, е погрешен. Режимът му изглежда толкова крехък, колкото и властта му е нестабилна.

Накрая, остава въпросът за средствата. Принудата, която той с удоволствие използва, не може да направи много, за да убеди руснаците, че победата е тяхна. Пропагандата може да свърши работа, но само ако не е в пълно противоречие с житейския опит. Руснаците са ли били подложени на промивка на мозъка?

Затворници ли са на авторитарна политическа култура?

Или вътрешно мърморят срещу опитите на режима да нарисува красива картина на войната? Не можем да кажем със сигурност, но сигурно има руснаци, които гледат скептично на патриотичната шумотевица на режима. Путин може да е наясно с тези смесени чувства, а може да е толкова заслепен от собствените си убеждения, че не може да прецени какво мислят обикновените руснаци.

В обобщение, има основателни причини да се смята, че Путин не може да сложи край на войната. На първо място, защото може би не иска да го направи, погрешно вярвайки, че победата е неизбежна. На второ място, защото неговото управление е слабо и очевидно лъжлив ход би срещнал недоверие и съпротива от страна на елитите. И на трето място, защото Путин не може да бъде сигурен, че може да манипулира хората до необходимата степен.

Най-важният от тези три пункта е вторият – крехкият режим на Путин. Той може да е ирационален или непопулярен, но стабилността на неговото управление в крайна сметка зависи от подкрепата на елитите. Ако тя изчезне, Путин няма да е далеч зад нея.

Това ни води до едно вероятно оптимистично заключение: колкото по-дълго продължава войната, толкова по-голяма ще бъде опозицията на елитите в Русия и толкова по-слаб ще става неговият режим.

Путин е твърде слаб, за да действа рационално днес. В близко бъдеще той ще бъде още по-слаб. Когато дойде този момент, държавен преврат може да бъде неизбежен.