Около 16 млн. души в Германия не говорят на немски у дома

Над 75% от домакинствата в Германия говорят само немски език у дома, показват официални данни, публикувани днес от германската Федерална статистическа служба, предаде ДПА.

Според статистиката през 2024 г. около 77% от населението на Германия е използвало изцяло немски език вкъщи, докато 17% са използвали немски и поне още един език. Само 6% не са говорили немски у дома.

Данните бяха оповестени в навечерието на Международния ден на майчиния език, който се отбелязва на 21 февруари под егидата на ЮНЕСКО, съобщи БНР.

Общо около 15,5 милиона души в Германия през 2024 г. са използвали основно или изцяло друг език в домашна среда. Най-често говореният чужд език е бил турският (14%), следван от руския (12%) и арабския (9%).

Сред многоезичните домакинства немският е бил основният език в приблизително 25% от случаите.

При германските домакинства с така наречения миграционен произход - термин, който се отнася за хора, ако те или поне един от родителите им са имигрирали в Германия след 1950 г. - около 22% говорят само немски език у дома, докато 23% посочват, че изобщо не използват немски в домашна среда.