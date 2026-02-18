IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 65

Около 16 млн. души в Германия не говорят на немски у дома

Най-често използваните чужди езици вкъщи са турски и руски

18.02.2026 | 12:08 ч. 22
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Над 75% от домакинствата в Германия говорят само немски език у дома, показват официални данни, публикувани днес от германската Федерална статистическа служба, предаде ДПА.

Според статистиката през 2024 г. около 77% от населението на Германия е използвало изцяло немски език вкъщи, докато 17% са използвали немски и поне още един език. Само 6% не са говорили немски у дома.

Данните бяха оповестени в навечерието на Международния ден на майчиния език, който се отбелязва на 21 февруари под егидата на ЮНЕСКО, съобщи БНР.

Общо около 15,5 милиона души в Германия през 2024 г. са използвали основно или изцяло друг език в домашна среда. Най-често говореният чужд език е бил турският (14%), следван от руския (12%) и арабския (9%).

Сред многоезичните домакинства немският е бил основният език в приблизително 25% от случаите.

При германските домакинства с така наречения миграционен произход - термин, който се отнася за хора, ако те или поне един от родителите им са имигрирали в Германия след 1950 г. - около 22% говорят само немски език у дома, докато 23% посочват, че изобщо не използват немски в домашна среда.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Германия немски езици турски руски
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem