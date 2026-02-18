IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 113

Протест ще иска справедливи присъди за убийството на Евгения

Бащата бе оправдан, а съпругът ѝ е с намалена присъда

18.02.2026 | 14:58 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

В четвъртък от 18:30 ч. пред Съдебната палата в София ще се съберат близки и граждани, които ще изразят своята солидарност и ще настояват за справедливост и отговорност от страна на институциите.

Поводът за протеста е последното развитие по делото за жестокото убийство на Евгения Владимирова, извършено през октомври 2021 г. в столичния квартал „Лагера“. 

При разглеждане на делото Софийски апелативен съд намали присъдата на съпруга ѝ Орлин Владимиров от доживотен затвор на 20 години лишаване от свобода, а баща му Пламен Владимиров беше изцяло оправдан. 

Решението беше постановено след като Върховен касационен съд върна делото за ново разглеждане на втора инстанция. Преди това и на първа, и на втора инстанция бяха постановени доживотни присъди и за двамата подсъдими. Към момента не са публично оповестени мотивите на апелативния съд за промяната в присъдите, но неофициално се посочват процесуални нарушения, довели до незачитане на първоначалните самопризнания на двамата подсъдими и съответно отпадане на показанията на поемните лица при огледите.

След този развой Пламен Владимиров остана без мярка за неотклонение, а Орлин Владимиров ще продължи да бъде задържан.

По време на събитието участниците ще изразят подкрепата си към семейството и близките на Евгения. 

Организаторите заявят, че гражданската инициатива ще продължи да следи развитието на случая и ще предприема последващи законови и обществени действия при необходимост.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

евгения владимирова орлин владимиров пламен владимиров
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem