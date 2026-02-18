IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
20-годишен ало измамник взел над 20 000 евро и накити

Мъжът е задържан, представял се за полицай

18.02.2026 | 14:43 ч. 13
БГНЕС

БГНЕС

Младеж на 20 години от град Левски е задържан за две телефонни измами след постъпили сигнали от потърпевши от с. Водица и град Игнатиево, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Варна.

По първоначални данни в единия от случаите задържаният получил над 10 000 евро, 3200 лв., четири златни и два сребърни пръстена и златен синджир. При втория успял да отмъкне още 10 000 евро. Действал е по добре познатата схема – представял се за полицай и търсел съдействие от жертвите за залавяне на престъпници.

Срещу младежа е образувано досъдебно производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.

ало измама МВР Варна
