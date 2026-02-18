20-годишен ало измамник взел над 20 000 евро и накити

Младеж на 20 години от град Левски е задържан за две телефонни измами след постъпили сигнали от потърпевши от с. Водица и град Игнатиево, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Варна.

По първоначални данни в единия от случаите задържаният получил над 10 000 евро, 3200 лв., четири златни и два сребърни пръстена и златен синджир. При втория успял да отмъкне още 10 000 евро. Действал е по добре познатата схема – представял се за полицай и търсел съдействие от жертвите за залавяне на престъпници.

Срещу младежа е образувано досъдебно производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.