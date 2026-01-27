Връчиха наградата "Сирак Скитник"

Детският хор на Българското национално радио (БНР) е носител на голямата награда „Сирак Скитник“, която беше връчена от президента на Република България Илияна Йотова на тържествената церемония, която се проведе в Първо студио на БНР по случай 91-годишнината на радиото.

С годишните награди на БНР бяха отличени Гергана Хрисчева за здравния подкаст „В центъра на системата“ и Националният конкурс за народна песен „Славейче“ на Радио Стара Загора, а журналистът Бойко Василев от БНТ – с наградата за професионализъм в ефир.

Лауреатите се избират от Обществения съвет на БНР след предварителна селекция сред всички номинирани от програмите на БНР.

Програма „Хоризонт“ на БНР получи наградата „Златен глас“ на фондация „Надежда Дженева“.

Детският хор на Българското национално радио е институция и показва, че БНР е не само медия, то е истинска културна институция на България. Това каза президентът Илияна Йотова, която връчи голямата награда „Сирак Скитник“ на Детския хор на Българското национално радио (БНР).

Президентът Йотова приветства работещите в БНР на церемонията, която се проведе в Първо студио на БНР по случай 91-годишнината на радиото. Тя пожела на хористите “да бъдат здрави, да бъдат все така талантливи и все така да разнасят славата на любимото ни отечество“.

„Тази награда „Сирак Скитник“ е мечтана от нас, защото тя е от колегите и от институцията от чието име и за чието име ние работим“, каза Венеция Караманова, главен диригент на състава.

Наградата за радиопредаване, радиопроект, музикален проект или мултимедиен проект на Българското национално радио отиде при националния конкурс за народна песен „Славейче“ на радио „Стара Загора“. Това е първият път, в който радио „Стара Загора“ получава награда „Сирак Скитник“ от създаването си. Отличието връчи министърът на културата в оставка Мариан Бачев.

„Това показва как младите дарования не само в Стара Загора и областта имат своята платформа в областта на фолклорното изкуство, където да показват своя талант“, каза Мариан Бачев на тържествената церемония.

„Конкурсът „Славейче“ дава шанс на младите таланти като Калоян да стигнат до голямата сцена, това е много важно за тях“, каза Здравко Георгиев, директор на радио „Стара Загора“.

Наградата "Златен глас", учредена от Фондация "Надежда Дженева" по инициатива на Кеворк Кеворкян, беше връчена от генералния директор на БНР Милен Митев на директора на програма "Хоризонт" Даниела Якова и ръководния екип на програмата.

"Днес празнуваме не просто рождения ден на една институция, а ценностите, зад които стои Българското национално радио. Непримиримостта, търсенето на истината, професионализмът, стремежът към независимост, поставянето на обществения интерес пред личния", каза генералният директор на БНР Милен Митев.

При получаването на наградата Даниела Якова, директор на програма "Хоризонт", благодари за отличието и каза, че в съвременния свят, в който забравата е много бърза, "Хоризонт" продължава да вярва в мисията на радиото.

Наградата за радиожурналистика бе връчена на журналистката Гергана Хрисчева от БНР за професионалния ѝ принос и отдаденост към обществената мисия на радиото. Награждаваме работа, с която радиожурналистите са спечелили общественото доверие, каза Милена Димитрова, председател на Обществения съвет на БНР, която връчи наградата.

"Приемам тази награда като подкрепа на Българското национално радио във време на фалшиви новини и много дезинформация да продължим да предоставяме на българското общество проверена, достоверна и обективна информация", каза Гергана Хрисчева.

Наградата "Професионализъм в ефира" отиде при журналиста от БНТ Бойко Василев. Тя беше връчена от журналиста Светослав Иванов от Би Ти Ви, миналогодишен носител на приза, който определи Василев като „човек, който пази нормалността със своя стил, с етиката си и с ясния си глас“.

"Ние сме в момент, в който журналистиката трябва да докаже ползата от своето съществуване. Тя се намира под различни удари", каза лауреатът на наградата Бойко Василев.

Гости на церемонията бяха Симона Велева, председател на СЕМ и членовете на регулатора Габриела Наплатанова, Галина Георгиева и Къдринка Къдринова, зам. министърът на културата в оставка Ашот Казарян, зам.-председателят на БАН проф. Емануел Мутафов, зам.- кметът по култура на София Благородна Здравкова, Евгения Друмева, заместник генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА), Юлия Соколова, главен секретар на БТА, ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, представители на обществени и културни организации, творци, интелектуалци.

Водещи на церемонията бяха Анелия Мангърова от БНР и Милен Иванов от БНТ. Музикалните изпълнения на церемонията бяха на Михаела Маринова, Тино, Роби, Вениамин, Елизабет, Нина Николина и на петгодишния Самуил Тодоров, пише БТА.