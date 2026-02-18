Слънчево затъмнение и новолуние във Водолей, животът на кои зодии се преобръща?

На 17-и февруари ни очаква слънчево затъмнение и новолуние в знака на Водолей. Сега е времето за смелост, вдъхновение, поставяне на цели. Иновативният Водолей ни подканя да мечтаем смело, а затъмнението носи някои неочаквани изненади. На кои зодии събитията ще повлияят най-силно? Ето прогнозата на "Mind Body Green".

Водолей

Новолунието е в техния знак, така че е нормално да са най-силно засегнати от него. Към края на техния сезон сме. Сега фокусът върху идентичността им се засилва и те усещат, че влизат в нова глава от живота си. Разбира се, по това време на годината винаги има голямо пренастройване за тях. Но слънчевото затъмнение носи още по-големи открития и осъзнаване. Тези зодии ще прекарат много време, потънали в мисли. Ще разсъждават върху всичко, което са преминали и как са пораснали през последната година. Ще си изяснят какво искат да се случи в следващите 6 месеца.

Лъв

Чувстват ли се романтично настроени? Новолунието и слънчевото затъмнение поставят на фокус партньорствата и дългосрочните връзки. Именно връзките и отношенията са под светлините на прожекторите сега. Това може да включва и бизнес партньорства. Затъмненията разклащат нещата грандиозно, променят съдбата, носят неочаквани срещи или разкрития, осъзнаване. Така сега Лъвовете може да осъзнаят важни неща за връзките си - за добро или лошо. Може и да имат шанс да освежат, подновят някои неща. Например, необвързаните може да започнат връзка с човек, който по принцип не е техен тип. А обвързаните да върнат искрата в отношенията или да променят нещо, което вече не работи.

