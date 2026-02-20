Кога една жена е емоционално изтощена?

Жените сме емоционални, а и с годините тази наша емоционалност се задълбочава. Преминаваме през житейски уроци, които се натрупват като емоции, болка, разочарования, страх, демотивация, дори депресия. Защото сме емоционално претоварени, изтощени.

Кои са знаците за това?

1. Отблъсквате хората, дори когато желаете близост

Един от най-често срещаните признаци при емоционално наранена, претоварена жена е склонността да отблъсква мъжете, точно когато започва да се сближава с тях. Може да усещате, че искате близост, но нещо вътре във вас ви кара да се отдръпнете или да ги отблъснете.

Често се оказвате в ситуация, в която разваляте добри и обещаващи връзки, отменяте планове в последния момент или ставате дистанцирана, когато нещата започнат да стават по-сериозни.

2. Изпитвате трудности с доверието към другите, дори към добрите хора

Ако постоянно поставяте под въпрос мотивите на хората, предполагате, че не казват истината, или имате усещането, че всички са срещу вас, това може да е знак, че минали емоционални рани все още ви влияят. Емоционалната травма, особено когато е свързана с предателство, често прави човек прекалено предпазлив и недоверчив.

