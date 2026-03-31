IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
Бандерас: Инфарктът е най-хубавото, което ми се случи

След него се завърна в Испания

31.03.2026 | 22:37 ч. 0
Снимка: Getty Images

Антонио Бандерас променил живота си към по-добро след инфаркта. 

65-годишният актьор твърди, че почти фаталният инфаркт, който претърпя през 2017 г., е най-хубавото нещо, което се е случило в живота му - заради промените, които направил след него.  Той се отдръпва от холивудския си лайфстайл и се завърна да живее на своето родно място - Малага, Испания. И там звездата купи театъра "Театро дел Сохо".

Сега той няма как да бъде по-щастлив.

"Сериозно. Моето беше сериозно предупреждение. Промени начина, по който гледам на живота. Изправен пред смъртта, това ме накара да погледна назад и да осъзная, че аз, всъщност, съм театрален актьор. Никога не съм бил толкова щастлив", коментира Антонио пред вестник "The Times".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Антонио Бандерас инфаркт Испания
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem