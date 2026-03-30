Има ли руска пропаганда, която опитва да манипулира изборите в България?

Българските власти са ангажирали експертизата на известния разследващ журналист от Bellingcat Христо Грозев, за да помогне за ръководенето на новосъздаден механизъм за противодействие на хибридните заплахи към Министерството на външните работи, съобщи Центърът за противодействие на дезинформацията на 30 март.

Това се случва само седмици преди предсрочните парламентарни избори в България на 19 април. Ходът има за цел да осигури цялостен институционален отговор на чуждестранната намеса и манипулации по време на критичен политически период.

Мащабът на руския информационен натиск върху България е достигнал високи нива

Според проучване на Българския център за изследване на демокрацията, силно координирана мрежа, известна като "Правда" (или Портал Комбат), генерира до 6000 манипулативни статии на български език всеки месец, пише в свой материал Кирил Баралбачик за Unated24.

Освен това, обширна мрежа от над 30 свързани Telegram канала е натрупала приблизително 180 милиона гледания през последната година, силно насищайки вътрешното информационно пространство с подкрепяна от Кремъл пропаганда.

Центърът за противодействие на дезинформацията е документирал специфичните наративи, които в момента се използват като оръжие срещу българската общественост. Длъжностни лица отбелязват, че това е стандартен набор от инструменти на Кремъл, предназначен да демобилизира избирателите и да делегитимира прозападната траектория на страната.

Основните наративи включват всяване на страх относно предполагаема намеса на украинските разузнавателни служби в България, както и обвинения срещу Европейския съюз, че действа срещу българските интереси чрез ръцете на Украйна.

Освен това има систематични опити за подкопаване на общественото доверие в целостта на изборния процес и за стартиране на целенасочени кампании за очерняне срещу проевропейските политици.

Извличайки спешни поуки от последните избори в Молдова и Румъния, където Москва активно използва подобни технологии за намеса в изборите, България предприе решителни действия. Правителството официално активира Системата за бързо предупреждение на Европейския съюз, за ​​да наблюдава и реагира на дезинформационни кампании в реално време.

Чрез тясно сътрудничество с европейски партньори и използване на експертния опит на Грозев, София се надпреварва да осигури целостта на предстоящите избори, съобщи Центърът за противодействие на дезинформацията.

Информационният натиск върху България е част от много по-голяма, континентална хибридна военна кампания, организирана от Кремъл. Подкрепените от Русия мрежи систематично използват източноевропейските държави като тестови площадки за тактики за дестабилизация, намеса в изборите и антиевропейска пропаганда.

Наскоро официални лица разкриха, че Москва агресивно е използвала скрито финансиране, кибератаки и масивни дезинформационни мрежи, за да се намеси в изборите в Молдова и да провали пътя ѝ към европейска интеграция. Експерти по сигурността предупредиха, че тактиките, усъвършенствани в държави като Молдова и България, са предназначени да бъдат възпроизведени в цяла Европа, тъй като Москва се стреми да използва уязвима политическа среда далеч отвъд бойното поле.