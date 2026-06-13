Новолунието в Близнаци ще донесе мощни промени и нови възможности

На 14 юни, ще преживеем супер новолуние, което ще донесе мощни промени, вдъхновяваща енергия и изобилие от възможности. Ето какво трябва да знаете за предстоящото новолуние.

Какво е супер новолуние?

Супер новолуние се случва, когато луната е в новолуние близо до най-близката си точка до Земята в орбитата си. Астролозите смятат, че това увеличава енергията и въздействието на конкретното новолуние.

Енергийно супер новолунията са по-мощни. Това е като да подчертаете съществуващото послание на лунацията с удивителен знак.

Как ще ви повлияе супер новолунието през юни?

Очаква се супер новолунието през юни да донесе положителни промени и трансформации.

Уран все още е в началото на дългогодишния си транзит през Близнаци и това новолуние е повлияно от тази мощна енергия на промяната. Уран се справя добре в този знак на комуникацията.

Това новолуние в Близнаци насърчава отварянето към нови перспективи, инициирането на комуникация и споделянето на информация. То също така се случва след съвпад на Юпитер и Венера в Рак, който ни подтикна към по-голяма емоционална грижа около дома и сигурността.

Поради това всички ние може да изпитаме един вид „ново начало“. Ако копнеете за чисто начало, използвайте това супер новолуние, за да възстановите себе си и идеалния си живот.

Това вероятно ще включва комуникация и връзка, но може да бъде мотивирано от нашето желание за по-голямо чувство за стабилност и сигурност. Частта от вашата натална карта, управлявана от Близнаци, ще ви даде улики къде това се проявява.

Зодии, най-силно повлияни от супер новолунието през юни

Въпреки че всички зодии вероятно ще изпитат тази изобилна сила на супер новолунието, следните зодии трябва да се подготвят за (положително) въздействие:

Близнаци

Тъй като супер новолунието ще се случи в техния знак, Близнаците могат да очакват най-много промени от всеки друг знак.

Това се отразява на чувството им за самоуважение и самопреоткриване. Те вероятно ще се почувстват вдъхновени да започнат нова житейска глава и биха могли да променят нещо около външния си вид с тази лунация.

Риби

Рибите могат да очакват през това време засилена интуиция, както и промени в личния/домашен живот.

Те вероятно ще направят ход, свързан с дома и сигурността, около това новолуние. Рибите трябва да обърнат внимание на вътрешната си мъдрост относно това какво (и кой) се чувства като дом за тях.

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Източник: Tialoto.bg