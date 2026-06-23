Вижте неузнаваемия Хю Джакман като новия Робин Худ (СНИМКИ/ВИДЕО)

Хю Джакман не просто влезе в ботушите на Робин Худ за най-новия си филм - той се натовари с близо 91-килограмова екипировка и премина през бойни сцени, които самият той описва като най-тежките в холивудската си кариера.

Когато Fox News Digital попита актьора за най-екстремните неща, които е правил, за да се подготви за "Смъртта на Робин Худ" ("The Death of Robin Hood"), включително носенето на тежката жилетка по време на снимките, Джакман призна, че физическите изисквания на продукцията са надминали всичко, през което е минавал досега.

"Правил съм много бойни сцени в кариерата си. Но нищо не ме беше подготвило за това колко трудни ще бъдат тези", заяви Джакман на червения килим за премиерата на "Смъртта на Робин Худ".

Снимки: Стопкадър - IMDb 1 / 4 / 4

Най-тежките битки в кариерата на Джакман

Актьорът, когото публиката познава най-вече като Джеймс Хаулет (Логан)/Върколака от поредиците "Х-Мен" ("X-Men") и "Дедпул" ("Deadpool"), разказа, че екипът е репетирал екшън сцените усилено, но дори това не е направило преживяването по-леко.

"Бяха толкова изтощителни, а репетирахме много за тях. Това беше най-трудната част", сподели той.

Филмът е написан и режисиран от Майкъл Сарноски - режисьорът зад "Прасе" ("Pig") и "Нито звук: Ден първи" ("A Quiet Place: Day One"). A24 стои зад продукцията, която предлага далеч по-мрачна, приземена и сурова версия на легендарния стрелец извън закона. Вместо да се връща към познатия героичен фолклор, "Смъртта на Робин Худ" се вглежда в остаряващия разбойник, преследван от насилието, съжалението и митовете, които сам е помогнал да бъдат изградени около него.

Робин Худ без приказния блясък

Актьорът, който изигра Габриел Ван Хелсинг във "Ван Хелсинг" ("Van Helsing") от 2004 г., разказа още, че неговата интерпретация на Робин Худ не е била повлияна от прочутите версии преди него. Когато медията го попита дали изпълненията на Кевин Костнър, Ръсел Кроу или Шон Конъри са го вдъхновили по някакъв начин, актьорът посочи друга, много по-ранна своя среща с героя - анимационната класика на Disney от детството му.

"Лисицата. За първи път се запознах с него чрез анимационната версия на Disney. Не мисля, че изобщо знаех, че е лисица - толкова малък бях. Но много обичах тази версия, докато растях", спомни си той.

Въпреки това актьорът умишлено не е гледал старите адаптации, докато се е подготвял за ролята.

"Не гледах нито една от тях за този филм, защото това е напълно различно преосмисляне. Почти беше като повторно разграждане на целия мит за Робин Худ", допълни Джакман.

Сестра Бриджид и шансът за спасение

Филмът на A24 проследява остарелия Робин Худ, чийто живот е белязан от престъпления, кръвопролития и насилие. След тежко нараняване в битка, която той смята за последната си, героят попада под грижите на сестра Бриджид, изиграна от Джоди Комър. Комър, чиято героиня се грижи за ранения разбойник, обясни пред Fox News Digital, че сестра Бриджид не е класически спасител, а по-скоро човек, който го води към собственото му изкупление.

"Мисля, че тя всъщност се опитва да го научи сам да бъде своето спасение. Това се опитва да му внуши - усещане за надежда и за вродената му доброта, за да не бъде толкова погълнат от идентичността на действията си в миналото", каза Комър.

Актрисата не спести и добрите думи за Джакман, когото описва като изключително земен партньор на снимачната площадка.

"Той има толкова много смирение, невероятно непосредствен е и няма разминаване между това, което виждаш, и това, което получаваш", сподели Комър.

В актьорския състав на "Смъртта на Робин Худ" са още Бил Скарсгард, Мъри Бартлет, Фейт Дилейни, Илайджа Унгвари и Ноа Джуп.

Едни балади за един разбойник

Робин Худ е един от онези митове, които киното просто не може да остави на мира. Преди да се превърне в "мъжът с лъка, който краде от богатите и дава на бедните" - той живее в средновековни балади и истории за хора извън закона. Част от най-ранните текстове за героя се свързват с XV век, а легендата постепенно събира около себе си познатите фигури - Малкия Джон, шерифа на Нотингам, Лейди Мериан, Шеруудската гора и вечната идея за бунт срещу властта, когато тя е жестока и корумпирана.

Самата дума "outlaw", която често се използва за Робин Худ, буквално означава човек "извън закона" - не просто престъпник, а фигура, извадена извън защитата на правния ред. Затова образът му винаги стои на границата между герой и разбойник, между спасител и заплаха. Именно там се намества и новият филм. Акцентът не е легендата за безупречния благородник, а в въпроса какво остава от човека, след като песните, приказките и героичните версии са си свършили работата.

Емблематичната Шеруудска гора също не е просто романтичен декор. През XIII век, периодът, с който най-често се свързва легендата, тя е обхващала около 405 кв. км - приблизително една пета от графство Нотингамшир. През нея е минавал важният път между Лондон и Йорк, а пътниците често са били уязвими пред хора, живеещи извън закона. В по-ново време един от най-разпознаваемите ѝ символи бе Мейджър Оук или Майор Дъб (Major Oak) - вековният дъб, за който фолклорът разказва, че е приютявал Робин Худ и хората му. През юни 2026 г. дървото, смятано за около 1200-годишно, бе обявено за мъртво, но бе подчертано, че ще остане в гората като природен паметник и част от легендата.

Робин Худ на голям екран

Холивуд (и като цяло киното) отдавна има своя слабост към този герой. Ерол Флин превръща "Приключенията на Робин Худ" ("The Adventures of Robin Hood") от 1938 г. в една от най-класическите и приключенски версии на мита - цветна, романтична и пълна с онази старохоливудска енергия, в която героите скачат, дуелират се и спасяват деня с лекота и чаровна усмивка.

Disney влиза в легендата през 1973 г. с анимационния "Робин Худ" ("Robin Hood"), където героят е лисица - именно тази версия Джакман посочва като първата си среща с историята. През 1976 г. Шон Конъри играе остарял Робин в "Робин и Мериан" ("Robin and Marian") - по-меланхоличен поглед към героя след голямата слава.

През 1991 г. Кевин Костнър представи легендата в блокбъстър формат с "Робин Худ: Принцът на крадците" ("Robin Hood: Prince of Thieves"), а две години по-късно Мел Брукс я обърна на пародия в "Робин Худ: Мъже в чорапогащи" ("Robin Hood: Men in Tights"). Ридли Скот и Ръсел Кроу опитаха по-груба историческа версия в "Робин Худ" ("Robin Hood") от 2010 г., а през 2018 г. Тарън Еджъртън влезе в ролята в още по-стилизирана, екшън ориентирана интерпретация.

И стигаме до най-новата лента, посветена на разбойника със златно сърце - "Смъртта на Робин Худ". И определено не изглежда като филм, който не иска просто да повтори легендата. Той иска да я разкости.