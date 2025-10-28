В кадър: Хю Джакман и Сътън Фостър дебютираха като двойка на червения килим

Снимки: Getty Images 1 / 5 / 5

Хю Джакман и Сътън Фостър направиха официалния си дебют като двойка на червения килим – само няколко месеца след като звездата от „Най-великият шоумен“ („The Greatest Showman“) финализира развода си.

Двамата се появиха заедно на премиерата на „Song Sung Blue“ в неделя вечер, където позираха пред фотографите усмихнати и видимо щастливи. Фостър избра елегантна черна рокля и свободно падаща коса, а Джакман не криеше удоволствието си, че е с нея – двамата бяха уловени да се смеят, докато минаваха по червения килим, пише Fox News.

Връзката им беше потвърдена още през януари — малко повече от година след раздялата на Джакман с дългогодишната му съпруга, актрисата Дебора-Лий Фърнес.

Джакман и Фърнес се ожениха през 1996 г., когато той бе на 27 години, а тя – на 40 години. През юни тази година разводът им беше официално финализиран.

След подаването на документите за развод през май, Фърнес направи силно изявление пред Daily Mail: „Сърцето и състраданието ми са с всеки, който е преминал през травматичното изпитание на предателството. Това е дълбока рана, но вярвам, че висшата сила – Бог, Вселената, или както човек я нарече – винаги действа в наша полза.“

Тя добави: „Това убеждение ми помогна да премина през разпадането на почти тридесетгодишен брак. Придобих много знания и мъдрост. Дори когато срещаме видими трудности, те ни водят към най-голямото ни добро и към истинската ни същност. Болезнено е, но накрая – да се върнеш към себе си и да живееш според собствените си ценности и граници – това е свобода.“

Джакман и Фърнес, които споделят две деца – Оскар и Ава – обявиха раздялата си през септември 2023 г. с общо изявление: „Бяхме благословени да споделим почти три десетилетия в един прекрасен, любящ брак. Сега пътят ни се променя и решихме да се разделим, за да продължим индивидуалното си развитие. Семейството ни винаги е било и ще остане най-високият ни приоритет.“

Сътън Фостър също преживя развод наскоро – тя се раздели с бившия си съпруг, сценариста Тед Грифин, през октомври 2024 г., след десет години брак. Двамата имат дъщеря на име Емили.

Джакман и Фостър се запознаха на сцената през 2022 г., когато играеха заедно в бродуейския мюзикъл „The Music Man“ („Музикантът“) – а, както изглежда, партньорството им тогава е било само началото.