След 25 години: "Как Гринч открадна Коледа" с Джим Кери ще има втора част

Пак се задава "Гринчмас"! Коледният хаос на Гринч може да се върне на голям екран с едно от най-разпознаваемите лица в историята на героя.

Universal и Imagine Entertainment разработват продължение на "Как Гринч открадна Коледа" ("How the Grinch Stole Christmas") от 2000 г., като се очаква трима ключови участници от оригиналния филм да се завърнат, пише The Hollywood Reporter.

Джим Кери води преговори отново да влезе в ролята на класическия герой на Доктор Сюс, а Рон Хауърд се очаква да се завърне като режисьор. Хауърд ще бъде и продуцент заедно с партньора си в Imagine Entertainment - Брайън Грейзър.

Голямото завръщане на зелената коледна буря

Продължението засега няма официално заглавие. Сценарият е поверен на Алек Бърг, познат с работата си по "Бари" ("Barry"), "Силициевата долина" ("Silicon Valley") и "Успокой топката" ("Curb Your Enthusiasm"), Джеф Шафър, работил по "Живот, Лари и преследването на нещастието" ("Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness"), "Дейв" ("Dave") и "Успокой топката", и Дейвид Мандел, чието име стои зад "Вице" ("Veep") и "Успокой топката". Тримата вече имат обща история с вселената на Доктор Сюс - работили са и по адаптацията "Котката с шапка" ("The Cat in the Hat") от 2003 г. с Майк Майърс.

Оригиналният "Как Гринч открадна Коледа" излезе малко преди Деня на благодарността през 2000 г. и се превърна в най-гледания филм на годината в Северна Америка с приходи от 260 млн. долара. В световен мащаб продукцията събра общо 345 млн. долара.

Филмът донесе и "Оскар" (Oscar) за най-добър грим на Рик Бейкър и Гейл Роуъл-Райън, които буквално преобразиха Кери в Гринч. Процесът е отнемал около осем часа дневно, а актьорът неведнъж е признавал колко тежко е било физически и психически. Пред Vulture миналата година Кери разказа, че още в първия снимачен ден е искал да се откаже и да върне хонорара си от 20 млн. долара. В крайна сметка успява да издържи с помощта на човек... обучавал агенти на ЦРУ как да устояват на изтезания, а по-късно времето за грим е съкратено до около три часа дневно.

Снимка: Стопкадър - IMDb

Защо Гринч още работи?

Завръщането на Гринч не идва от нищото. Филмът от 2000 г. отдавна е не просто носталгична коледна класика, а стабилен стрийминг хит. През последните пет години той е сред десетте най-гледани празнични филма в класациите на Nielsen.

Миналата година, в двете седмици около Коледа - от 15 до 28 декември - филмът стигна до второ място в общата филмова стрийминг класация с 962 млн. гледани минути. Пред него остана единствено вечният празничен шампион "Сам вкъщи" ("Home Alone").

Още по-показателно е, че версията с Джим Кери изпревари и анимационния "Гринч" ("The Grinch") от 2018 г. в ключовия празничен период. Продукцията на Illumination и Universal с гласа на Бенедикт Къмбърбач достигна до осмо място в седмицата преди 25 декември.

От детска книга до попкултурен символ

Историята на Гринч започва през 1957 г., когато Теодор Гайзъл - познат на света като Доктор Сюс - публикува "Как Гринч открадна Коледа!" ("How the Grinch Stole Christmas!"). Книгата е вдъхновена от собственото му раздразнение към все по-комерсиалния образ на Коледа и разказва за намусено същество, което решава да съсипе празника на жителите на Койвил, като им открадне подаръците, украсата и празничната храна.

И точно там е силата на Гринч, защото той не е просто злодей, който мрази Коледа. Той е кисел, самотен, шумно раздразнен от чуждата радост и убеден, че празникът се изчерпва с вещи. Финалът на историята обръща тази логика, когато жителите на Койвил продължават да празнуват дори без подаръци, Гринч разбира, че Коледа не е само в материалното.

Оттам нататък героят започва да живее свой собствен живот. Името му се превръща почти в нарицателно за човек, който не понася празничната еуфория, коледните песни, шумните тълпи и задължителното "трябва да си щастлив, защото е декември".

Гринч на екран - от Борис Карлоф до Бенедикт Къмбърбач

Първата голяма екранна версия идва през 1966 г., когато CBS излъчва анимационния телевизионен специален филм "Как Гринч открадна Коледа!" ("How the Grinch Stole Christmas!"). Борис Карлоф е едновременно разказвач и глас на Гринч, а режисьорът Чък Джоунс взима едно от най-важните визуални решения за бъдещето на героя - прави го зелен. В оригиналната книга илюстрациите са черно-бели, но именно телевизионната анимация превръща Гринч в онова зелено коледно бедствие, което всички разпознаваме.

Следват и други продукции около героя, включително по-нишови телевизионни продължения като "Хелоуин е нощта на Гринч" ("Halloween Is Grinch Night") от 1977 г. и "Гринч тормози Котката с шапка" ("The Grinch Grinches the Cat in the Hat") от 1982 година.

През 2000 г. идва игралната версия на Рон Хауърд с Джим Кери, която е шумна, гротескна, визуално претъпкана и абсолютно белязана от енергията на актьора. Филмът не просто разширява историята, а дава на Гринч по-ясен произход, повече травма, повече сарказъм и повече човешка болка под зелената маска.

През 2018 г. Illumination и Universal връщат героя в компютърно анимирания "Гринч" с Бенедикт Къмбърбач, който озвучава главния персонаж. Тази версия е по-мека, по-семейна и по-полирана, но също доказва, че Гринч остава достатъчно силен бранд, за да носи нови поколения зрители към една стара коледна история.

Гринч излиза и извън киното. Историята има сценична версия - "От Доктор Сюс: Как Гринч открадна Коледа! Мюзикълът" ("Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas! The Musical"), в която кучето Макс е разказвач, а познатите песни "You're A Mean One, Mr. Grinch" и "Welcome Christmas" продължават да държат връзката с класическата анимация. През 2023 г. Dr. Seuss Enterprises и Random House Children's Books пуснаха и официално книжно продължение - "Как Гринч изгуби Коледа!" ("How the Grinch Lost Christmas!"), което се развива една година след оригиналната история.

Какво знаем за новото продължение?

Засега детайли за сюжета на новия филм не се разкриват. Най-важното обаче е ясно. Universal и Imagine Entertainment очевидно не искат просто нова версия на Гринч, а продължение на конкретната филмова линия от 2000 г. - тази, в която Джим Кери превърна героя в един от най-ексцентричните, изтощителни и запомнящи се образи в кариерата си.

От страна на Dr. Seuss Enterprises проекта ще наблюдава изпълнителният директор Сюзън Брандт. За Universal по него ще работят старши вицепрезидентът по продуцентско развитие и специални проекти Брит Хенемут и креативният изпълнителен директор Кристина Хофроге.

И ако продължението наистина събере отново Кери, Хауърд и Грейзър, това няма да бъде просто поредното носталгично връщане към стар хит. Ще бъде тест дали един герой, роден като критика към комерсиализираната Коледа, може отново да привлече вниманието и да се превърне в голямо коледно събитие, но този път в епоха, в която самата носталгия... си е направо индустрия.