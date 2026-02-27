Джим Кери бе удостоен с почетен "Сезар"

Най-престижните френски филмови награди отдадоха специална почит на Джим Кери, отличавайки канадско-американския актьор с почетен "Сезар" за цялостен принос към киното. Той прие наградата с реч на френски - и, разбира се, с типичната си самоирония.

"Как беше френският ми? Почти посредствен, нали?", пошегува се 64-годишният Кери от сцената, като припомни, че има френски предшественик отпреди "около 300 години", цитиран от France24.

Една от най-разпознаваемите фигури в американското кино, често сравняван с комедийни легенди като Джери Люис, през последните години се отдръпна от Холивуд.

51-ата церемония на наградите "Сезар" беше открита със скеч в негова чест от водещия Бенжамен Лаверн, който препрати към един от най-емблематичните му филми - "Маската" ("The Mask").

Кариерата на Джим Кери започва в стендъп комедията, а големият му пробив идва през 90-те с култови заглавия като "От глупав по-глупав" ("Dumb and Dumber"), "Маската" и "Ейс Вентура: Зоодетектив" ("Ace Ventura: Pet Detective").

По-късно актьорът поема в по-сериозна посока и печели "Златен глобус" за ролята си в "Шоуто на Труман" ("The Truman Show") от 1998 г., където играе обикновен мъж, който осъзнава, че целият му живот е телевизионна постановка.

Силни отзиви получава и за "Блясъкът на чистия ум" ("Eternal Sunshine of the Spotless Mind") от 2004 г., история за мъж с разбито сърце, който решава да изтрие от паметта си спомените за бившата си приятелка, изиграна от Кейт Уинслет.

Следват редица международни касови успехи, включително поредицата "Соник" ("Sonic"), преди в началото на 2020-те Джим Кери да се отдръпне от активната работа в киното.