Класическа музика под открито небе: Ланг Ланг идва в България

Лятото на 2027 г. ще донесе на българската публика една от големите срещи в света на класическата музика. На 20 юли световноизвестният пианист Ланг Ланг ще излезе на сцената на Античния театър в Пловдив за специален концерт на едно от най-красивите места за музикални събития в Европа.

Вечерта ще даде възможност публиката да види различни страни от изкуството на Ланг Ланг. Концертът ще бъде разделен на две части с антракт - първата с участието на оркестър, а втората ще представи пианиста в най-интимната форма на класическото музициране - солов рецитал под звездите на най-стария град в Европа.

Определян от The New York Times като "едно от най-влиятелните имена в света на класическата музика", Ланг Ланг е сред малкото музиканти, които успяват да превърнат класическото изкуство в глобално явление. Концертите му по света се разпродават месеци предварително, а изявите му привличат както дългогодишни почитатели на класиката, така и публика, която тепърва открива пианото.

Кариерата на Ланг Ланг преминава през някои от най-големите концертни зали и фестивали в света. Той има съвместни проекти с водещи оркестри и диригенти като сър Саймън Ратъл, Густаво Дудамел, Даниел Баренбойм и Кристоф Ешенбах, както и колаборации извън класическата сцена. Милиони зрители помнят участието му в церемонията по откриването на Олимпийските игри в Пекин през 2008 г., както и срещите му на сцената с Metallica, Фарел Уилямс и Хърби Хенкок по време на наградите "Грами" (Grammy).

Пианистът започва да свири едва на тригодишна възраст. Световният му пробив идва, когато е на 17 години и заменя легендарния Андре Уотс на престижен концерт на Чикагския симфоничен оркестър. Изпълнението му предизвиква сензация и дава начало на една от най-разпознаваемите кариери в съвременната класическа музика.

Освен като изпълнител, Ланг Ланг е известен и с дългогодишната си работа в подкрепа на музикалното образование по света. През 2013 г. е обявен за Посланик на мира на ООН, а фондацията му продължава да вдъхновява и подкрепя млади музиканти по целия свят.