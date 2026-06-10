Броени дни до концерта на Empire Of The Sun в София

2026 се очертава като година на глобално господство за Empire Of The Sun, като посланието им за безкрайна любов и еуфория ще достигне до най-голямата си публика досега.

Феновете по целия свят със сигурност ще станат свидетели на това, което е описано като "задгробния живот" на електронното дуо, след като осемгодишната им пауза беше прекъсната през 2024 г. с албума "Ask That God". След издаването му, дуото се впусна в монументална серия от концерти по целия свят, които ще продължат през цялата 2026 г., с повече от 60 участия в 20 държави.

Empire Of The Sun ще забият и в София на 13 юни.

Сцената на Vidas Art Arena ще бъде домакин на един невероятен спектакъл. Изпълненията на Empire of the Sun балансират на границата между фантазията и реалността, въвличайки публиката в свят на зрелищни визуализации, театрална изява и грандиозна продукция.

Зад проекта стоят Luke Steele и Nick Littlemore - създателите на едни от най-разпознаваемите електро-поп хитове на последните две десетилетия.

В София ще чуем класики като Walking On A Dream, We Are The People, Alive и High and Low, както и песни от последния им албум Ask That God, който отбеляза завръщането на групата след осемгодишна пауза.