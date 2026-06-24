Богат живот и голям бюджет: Защо биографичният филм за Мадона се провали?

Може би не е изненада, че при Мадона - жената, която в хита "Material Girl" гордо възпя любовта към лукса и хубавите неща - парите са се оказали в центъра и на биографичния филм за живота ѝ, който така и не стигна до реализация.

В разговор с Interview поп иконата коментира проекта, който самата тя планираше да режисира, а Джулия Гарнър трябваше да изиграе главната роля. Филмът обаче така и не продължи напред в Universal Pictures.

Мадона е носителка на "Грами" (Grammy) и една от най-големите музикални икони в света, позната с мултиплатинените си албуми "Like a Virgin", "True Blue" и "Like a Prayer". Кариерата ѝ включва и роли във филми като "Тяхната собствена лига" ("A League of Their Own") и "Евита" ("Evita").

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Биографичен филм, твърде голям за малък бюджет

"Трябваше да направя филм за живота си. Работих по сценария си две години и прекарах две години в Universal Studios с линейните продуценти, като правехме бюджет и кастинг. С Universal се скарахме за бюджета, защото имах нужда... Имах необикновен живот. Имах огромен живот, така че имах нужда от голям бюджет", разказа Мадона пред изданието.

Певицата подчерта, че филмът никога не е можел да бъде реализиран като малка независима продукция.

"Те не можеха да го проумеят. Намерих начин да го направя за по-малко пари в Сърбия, но не мисля, че бяха особено ентусиазирани от идеята. Не знам. Може би просто не вярваха в мен. Една от първите им реакции беше: "Не вярваме, че ще останеш в Сърбия повече от четири дни." А аз казах: "Четохте ли сценария?". Целият ми живот е оцеляване. Не отивам там на почивка."

От филм към сериал

Мадона обясни, че по-късно Netflix се е свързал с нея с идея да направи сериал, базиран на живота и кариерата ѝ. Процесът обаче се оказал сложен, защото тя не можела да използва сценария от проекта с Universal. През май 2025 г. стана ясно, че продуцентът Шон Леви работи с Мадона по разработването на лимитиран сериал.

"Бях в пълна безтегловност, когато онова се разпадна, а после Netflix се свързаха с мен за сериал. Това беше съвсем друг дълъг процес, защото не можех да използвам сценария, който имах с Universal, освен ако не го купех от тях на изнудваческа цена, въпреки че аз го написах."

Тя допълни, че е започнала да се опитва да разбере как работи създаването на сериал.

"Това е много, много различен процес. Трябва да се срещнеш с много сценаристи и да намериш правилния шоурънър, а аз не можах да намеря такъв. Това продължи още осем или девет месеца."

Сценарий, който не можел да се събере в нормална дължина

The Hollywood Reporter съобщи, че филмът на Universal за Мадона, обявен за първи път през 2020 г., е бил поставен в т.нар. turnaround в края на 2022 г. - индустриален статус, при който студиото спира активното развитие на проекта и той може да търси друг път към реализация.

Мадона е работила по различни версии на сценария заедно с Диабло Коуди и Кресида Уилсън. Според медията нито една от версиите не е била под 180 страници, което е довело до въпроси около потенциалната дължина на филма.

Миналата година Джулия Гарнър каза в подкаста SmartLess, че биографичният филм "би трябвало все още да се случи". Носителката на "Еми" (Emmy) описа себе си като "толкова голяма фенка на Мадона".