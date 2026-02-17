Почина Били Стайнбърг, написал "Like a Vigrin" на Мадона

Носителят на "Грами" и американски автор на песни Били Стайнбърг, една от ключовите фигури зад няколко мегахита от върха на класациите, сред които и "Like a Virgin" на Мадона, е починал на 75-годишна възраст. Негови песни са изпълнявани и от Уитни Хюстън, Рой Орбисън, Селин Дион, Деми Ловато и The Bangles.

Семейството на Стайнбърг го описва като "визионер лирик, отдаден съпруг, любящ баща и един от най-влиятелните автори на песни на своето време".

Адвокатът на Стайнбърг е потвърдил пред BBC, че той е починал в Лос Анджелис след диагноза рак.

Размишлявайки върху работата му, семейството, той казва: "Текстовете му често започваха като дълбоко лични размишления, превърнати в химни, в които милиони намираха себе си". "Животът на Били Стайнбърг беше доказателство за непреходната сила на добре написаната песен - и за идеята, че честността, когато е поставена в музика, може да ни надживее", се казва в изявлението на семейството.

Близките му отбелязват, че през четиридесетгодишната си кариера той получава множество отличия от индустрията, включително награда "Грами" за работата си по албума на Селин Дион "Falling Into You" (1996 година).

"Но онези, които бяха най-близо до него, знаеха, че най-важното не беше признанието, а връзката - магията да чуеш как тълпата ти пее в отговор нещо, което някога е живяло само в тефтера ти", подчертава семейството му.

Калифорнийският автор, чието истинско име е Уилям Стайнбърг, започва да си партнира с вокалиста и композитор Том Кели в началото на 80-те години. Дуото, което по-късно стои зад поредица от сингли, оглавявали класациите, има и краткотрайна рок банда, наречена i-Ten.

Пробивът на Стайнбърг и Кели идва с "Like a Virgin" на Мадона през 1984 г., която стига до номер едно в US Billboard Hot 100 и става заглавна песен на втория ѝ албум.

Двамата работят заедно и по други големи хитове, сред които "True Colors" на Синди Лоупър (1986 г.), "So Emotional" на Уитни Хюстън (1987 г.) и "I Touch Myself" на Divinyls (1990 година).

По-късно Стайнбърг продължава да пише в съавторство и през ранните 2000-те - включително песни като "Too Little Too Late" на JoJo и "Give Your Heart a Break" на Деми Ловато.

Songwriters Hall of Fame, в която Стайнбърг е приет през 2011 г., го описва като един от "най-успешните автори на песни", чиито произведения са се превърнали в "непреходни класики".

След себе си Били Стайнбърг оставя съпругата си Трина, двама сина и две доведени деца.