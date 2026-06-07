След над 40 VIP гаджета Мадона отсече: Джон Кенеди-младши беше №1

Два месеца преди да навърти 68 лазарника, Мадона отново скандализира с откровения. Този път разкри с кого от многобройните си VIP гаджета е правила най-добър секс.

По този начин поп иконатна елегентно подгря за новия си албум.

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“Ще споменавам само имена на хора, които вече не са сред нас”, заяви певицата, преди леко да прикрие устата си с ръка и да прошепне: “Джон Кенеди-младши”. Участващ в снимките моден дизайнер я предизвиква да продължи с думите: "Всички казват, че той е бил много надарен и страхотен в леглото”, на което

Мадона отговоря с едно сладострастно “Ммм...”.

За тайната им връзка продължава да се знае малко, макар да е била преди близо 40 години и периодично да се прокрадва в биографични книги или филми за някого от двамата. Твърди се, че са се запознали през 1985 г. на парти след концерт на Мадона в “Медисън Скуеър Гардън”. По това време тя е влюбена в актьора Шон Пен, за когото предстои да се омъжи, така че нищо не се случва.

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Джон от своята страна живее с култ към баща си Джон Кенеди, когото едва познава, защото е убит малко преди третия му рожден ден. Както много хора ги той го възприема като икона на свободния свят и затова му прощава и забежките с Монро.

Това пък обяснява и лудия му интерес към жената, която убийствено прилича на нея в “Материално момиче”.

Мадона също е привлечена от историческия контекст на подобна връзка и когато

бракът ѝ с Шон Пен започва да се разпада,

скоро се оказва в обятията на Джон Кенеди-младши.

Кенеди няма желание да крие връзката си с най-желаната попзвезда по това време, но близките му са против заради скандалния имидж на Мадона.

Той допълнително ги шокира, когато иска да я постави на корицата на списание, което издава, а тя да е гримирана и облечена като майка му Жаклин Кенеди. Никой не успява да го разубеди, че това е рискован ход за всички. Мадона обаче се оказва по-разумна и отказва.

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Вероятно като някаква форма на бунт той решава да я запознае с майка си. Джаки, която е наясно с изневерите на баща му с Монро, е ужасена от перспективата момчето ѝ да се ожени за Мадона. Певицата също се чувства неудобно от срещата им.

Не е ясно дали това е повлияло на решението им, но любовната афера между Мадона и Джон Кенеди-младши приключва. Той се жени за актрисата

Каролин Бисет, с която загиват при самолетна катастрофа през 1999 г.

Мадона пък се решава да мине под венчило само още един път, макар да се твърди, че е имала над 40 звездни гаджета в живота си.

Тя е омъжена за британския режисьор Гай Ричи между 2000 и 2008 г., припомня "24 часа". След него има поредица от връзки с доста по-млади мъже.

Сред тях е бразилският диджей и модел Хесус Луз. 28-годишната им разлика във възрастта се оказва решаваща, след като близостта с певицата изстрелва модната му кариера към върха. По подобен начин се развива и следващата ѝ известна връзка с танцьора Брахим Зайбат. Разликата във възрастта пак е 28 г. и любовта бързо се изпарява, след което звездата попада в обятията на 26-годишния си личен треньор Тимор Стефенс.

Последното ѝ гадже е 29-годишният ямайски футболист Акийм Морис. Запознават през 2022 г. на снимки за модно списание. По това време певицата обаче е обвързана с боксьора Джошуа Попър. Пада си по него, докато тренира сина ѝ Дейвид Банда. Той е едно от четирите деца, които звездата осиновява от Малави.

Връзката с Попър продължава около година,

след което в семейството ѝ влиза Морис. Футболистът често е виждан не само с Мадона, но и с някое от шестте ѝ деца.

На въпрос защо все си пада по млади мъже, преди години тя казва: “Никога не съм живяла конвенционално, така че е доста глупаво за мен или за някой друг да мисли, че ще започна да правя общоприети избори”.

Това може би обяснява и защо се решава да прави класация на секса с покойните си любовници. Освен обявения за номер едно Джон Кенеди-младши сред тях са художникът Жан-Мишел Баския, актьорът Люк Пери и рапърът Тупак Шакур.

Макар да се появяват на ранен етап в живота ѝ, всички те се опитват да скрият отношенията си с певицата, тъй като се опасяват, че звездният ѝ статут ще потопи техните кариери и в един момент

за тях просто ще се говори като за поредното гадже на Мадона

Новият албум на Мадона се очаква на 3 юли. Той ще бъде първа среща с почитателите на нейната музика след изключително успешното ѝ световно турне през 2023 и 2024 г.