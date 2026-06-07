След над 40 VIP гаджета Мадона отсече: Джон Кенеди-младши беше №1

Два месеца преди да навърти 68 лазарника, Мадона отново скандализира с откровения. Този път разкри с кого от многобройните си VIP гаджета е правила най-добър секс.
По този начин поп иконатна елегентно подгря за новия си албум.
“Ще споменавам само имена на хора, които вече не са сред нас”, заяви певицата, преди леко да прикрие устата си с ръка и да прошепне: “Джон Кенеди-младши”. Участващ в снимките моден дизайнер я предизвиква да продължи с думите: "Всички казват, че той е бил много надарен и страхотен в леглото”, на което
Мадона отговоря с едно сладострастно “Ммм...”.
За тайната им връзка продължава да се знае малко, макар да е била преди близо 40 години и периодично да се прокрадва в биографични книги или филми за някого от двамата. Твърди се, че са се запознали през 1985 г. на парти след концерт на Мадона в “Медисън Скуеър Гардън”. По това време тя е влюбена в актьора Шон Пен, за когото предстои да се омъжи, така че нищо не се случва.
Джон от своята страна живее с култ към баща си Джон Кенеди, когото едва познава, защото е убит малко преди третия му рожден ден. Както много хора ги той го възприема като икона на свободния свят и затова му прощава и забежките с Монро.
Това пък обяснява и лудия му интерес към жената, която убийствено прилича на нея в “Материално момиче”.
Мадона също е привлечена от историческия контекст на подобна връзка и когато
бракът ѝ с Шон Пен започва да се разпада,
скоро се оказва в обятията на Джон Кенеди-младши.
Кенеди няма желание да крие връзката си с най-желаната попзвезда по това време, но близките му са против заради скандалния имидж на Мадона.
Той допълнително ги шокира, когато иска да я постави на корицата на списание, което издава, а тя да е гримирана и облечена като майка му Жаклин Кенеди. Никой не успява да го разубеди, че това е рискован ход за всички. Мадона обаче се оказва по-разумна и отказва.
Вероятно като някаква форма на бунт той решава да я запознае с майка си. Джаки, която е наясно с изневерите на баща му с Монро, е ужасена от перспективата момчето ѝ да се ожени за Мадона. Певицата също се чувства неудобно от срещата им.
Не е ясно дали това е повлияло на решението им, но любовната афера между Мадона и Джон Кенеди-младши приключва. Той се жени за актрисата
Каролин Бисет, с която загиват при самолетна катастрофа през 1999 г.
Мадона пък се решава да мине под венчило само още един път, макар да се твърди, че е имала над 40 звездни гаджета в живота си.
Тя е омъжена за британския режисьор Гай Ричи между 2000 и 2008 г., припомня "24 часа". След него има поредица от връзки с доста по-млади мъже.
Сред тях е бразилският диджей и модел Хесус Луз. 28-годишната им разлика във възрастта се оказва решаваща, след като близостта с певицата изстрелва модната му кариера към върха. По подобен начин се развива и следващата ѝ известна връзка с танцьора Брахим Зайбат. Разликата във възрастта пак е 28 г. и любовта бързо се изпарява, след което звездата попада в обятията на 26-годишния си личен треньор Тимор Стефенс.
Последното ѝ гадже е 29-годишният ямайски футболист Акийм Морис. Запознават през 2022 г. на снимки за модно списание. По това време певицата обаче е обвързана с боксьора Джошуа Попър. Пада си по него, докато тренира сина ѝ Дейвид Банда. Той е едно от четирите деца, които звездата осиновява от Малави.
Връзката с Попър продължава около година,
след което в семейството ѝ влиза Морис. Футболистът често е виждан не само с Мадона, но и с някое от шестте ѝ деца.
На въпрос защо все си пада по млади мъже, преди години тя казва: “Никога не съм живяла конвенционално, така че е доста глупаво за мен или за някой друг да мисли, че ще започна да правя общоприети избори”.
Това може би обяснява и защо се решава да прави класация на секса с покойните си любовници. Освен обявения за номер едно Джон Кенеди-младши сред тях са художникът Жан-Мишел Баския, актьорът Люк Пери и рапърът Тупак Шакур.
Макар да се появяват на ранен етап в живота ѝ, всички те се опитват да скрият отношенията си с певицата, тъй като се опасяват, че звездният ѝ статут ще потопи техните кариери и в един момент
за тях просто ще се говори като за поредното гадже на Мадона
Новият албум на Мадона се очаква на 3 юли. Той ще бъде първа среща с почитателите на нейната музика след изключително успешното ѝ световно турне през 2023 и 2024 г.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.