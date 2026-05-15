Историческо: Шакира и Мадона ще пеят на полувремето на финала на Мондиал 2026

Шакира, Мадона и групата BTS ще са ко-хедлайнъри на първото концертно изпълнение по време на полувремето на финала на Световното първенство по футбол, който ще се проведе на 19-и юли в Ню Джърси - на стадион "МетЛайф".

А вокалистът на Coldplay Крис Мартин дирижира музикалното шоу и именно той е избрал кои изпълнители да участват в това историческо събитие. За първи път ще има музикални изпълнения на полувремето на финал на Световно първенство.

"Мадона, Шакира и BTS ще са ко-хедлайнъри на първото някога шоу на полувреме на финала на Световното първенство по футбол на стадиона в Ню Джърси на 19-и юли. Курирано от Крис Мартин от Codplay и продуцирано от Global Citizen, шоуто ще събере средства за фонда FIFA Global Citizen Education Fund, който подобрява достъпа до качествено образование и футбол за деца по света", гласи официалното съобщение в Instagram.

Във видеото Крис Мартин е придружен от любими герои от "Улица Сезам" - Елмо и Бисквитеното чудовище. Там са и легендите от "Мъпетите" - жабока Кърмит и Мис Пиги.

