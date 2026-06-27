Бил Гейтс призна за извънбрачни връзки по време на брака си

Обвиненията в изневяра преследват Бил Гейтс от години, но досега милиардерът рядко е навлизал в подробности за личния си живот. След развода му с Мелинда Френч Гейтс през 2021 г. в медиите нееднократно се появяваха информации за извънбрачни връзки и неподходящо поведение към служителки. Самият Гейтс на няколко пъти признава, че е допускал грешки по време на брака си, но дълго време избягваше да коментира конкретни случаи. Последните разкрития обаче хвърлят нова светлина върху мащаба на тези отношения.

Допълнително напрежение около името на основателя на Microsoft предизвикаха и връзките му с покойния финансист Джефри Епстийн. Въпреки че Гейтс многократно е определял контактите си с Епстийн като „огромна грешка“, разследванията около т. нар. „досиета Епстийн“ продължават да пораждат въпроси. Според публикувани свидетелски показания Епстийн е знаел за част от извънбрачните връзки на милиардера и дори е обмислял как тази информация може да бъде използвана като средство за натиск. Гейтс отрича да е бил изнудван или да е участвал в незаконни действия, но признава, че съжалява за контактите си с финансиста.

Сянката на тези скандали падна и върху брака му с Мелинда Френч Гейтс. След 27 години заедно двамата обявиха раздялата си през май 2021 г., а впоследствие Мелинда призна, че отношенията на съпруга ѝ с Епстийн са били сред факторите, разклатили доверието помежду им. Разводът сложи край на едно от най-известните партньорства в света на бизнеса и филантропията, като отвори нова глава както за личния, така и за професионалния живот на двамата.

На този фон новите признания на Гейтс пред американски конгресмени предизвикаха сериозен отзвук. Вместо за две, както беше известно досега, той призна за общо три извънбрачни връзки по време на брака си, като твърди, че Епстийн е бил наясно поне с част от тях и е можел да използва информацията срещу него.

По време на показанията си при закрити врата пред Комисията по надзор на Камарата на представителите, Бил Гейтс разкри за три жени, с които е имал афери по време на брака си с Мелинда Гейтс.

В сряда съоснователят на Microsoft се е срещнал с комисията на Капитолийския хълм като част от разследването ѝ срещу осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

70-годишният Гейтс не е обвинен в нарушения и доброволно говори пред представители на Камарата на представителите, за да отговори на въпроси относно отношенията си с покойния финансист, които започнали през 2011 година, когато Гейтс е търсил подкрепа за своята глобална здравна филантропия, но са приключили в края на 2014 година.

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Източник: Tialoto.bg