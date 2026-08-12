Ръст на търговията в Гърция: продажбите на дребно се увеличиха с 6,5%

Обемът на продажбите на дребно се е увеличил с 6,5% на годишна база през май, докато големите магазини за хранителни стоки, дрехи и обувки, както и храни, напитки и тютюневи изделия са регистрирали едни от най-силните печалби.

Продажбите на дребно в Гърция са се възстановили през май, като обемът на продажбите се е увеличил в повечето категории магазини, а бизнес очакванията са се засилили значително през юли, пише гръцкото издание To Vima.

Според доклада „7 дни икономика“ на Eurobank, индексът на обема на продажбите на дребно, който измерва продажбите по постоянни цени, се е увеличил с 3,4% на месечна база през май, обръщайки спада от 1,5% през април и 0,4% през март.

На годишна база обемът на продажбите на дребно се е увеличил с 6,5%, отчасти отразявайки ниската база за сравнение от май 2025 г. Големите магазини за хранителни стоки са регистрирали месечно увеличение на продажбите с 4,5%, докато универсалните магазини са се увеличили с 1,7%.

Продажбите на автомобилни горива и смазочни материали са се увеличили с 2,2%, обръщайки спада от 4,9% през април. Продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия са се увеличили с 4,2%, след спад от 2% през предходния месец.

Фармацевтичните и козметичните продукти отбелязаха ръст от 2%, докато продажбите на дрехи и обувки се увеличиха с 4,6%, след спад от 2,2% през април.

Продажбите на мебели, електрически стоки и домакинско оборудване се увеличиха с 0,6%, докато книги, канцеларски материали и други стоки нараснаха с 3,4%, обръщайки спад от 4,3% през април.

Очакванията за бизнеса на дребно се засилват

Междувременно Фондацията за икономически и индустриални изследвания (IOBE) установи значително подобрение в оценките на търговците на дребно за текущите продажби.

Индексът на очакванията за бизнеса на дребно се повиши до 116,8 пункта през юли от 108,3 пункта през юни.

Положителните оценки на бизнеса за текущите продажби се засилиха значително, достигайки 41 пункта от 21 пункта. Очакванията за продажбите през следващите три месеца също се подобриха, като се повишиха до 51 пункта от 45 пункта, пише изданието.

В категорията "Храни, напитки и тютюн" положителните оценки за текущите продажби се повишиха леко до 32 пункта от 26. Очакванията за продажбите през следващия период скочиха до 62 пункта от 28.

За текстил, облекло и обувки обаче очакванията за следващия период спаднаха значително до 62 пункта от 94.

При домакинското оборудване, преди това леко негативните оценки за текущите продажби станаха положителни, достигайки 6 пункта от минус 13. Очакванията за продажбите през следващия период се движеха в обратна посока, падайки до 21 пункта от 41 през юни.

Универсалните магазини регистрираха рязко подобрение в оценките за текущите продажби, които се повишиха до 67 пункта от 34. Очакванията за следващия период леко спаднаха до 64 пункта от 67.

Текущите продажби на превозни средства и резервни части се подобриха с 38 пункта, достигайки 58 пункта през юли, докато очакванията за продажбите през следващия период се повишиха леко до 45 пункта.