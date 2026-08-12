И днес много горещо, слаб дъжд само в планините

Днес почти през целия ден ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще започне развитие на купеста облачност, особено в близост до планинските масиви.

Въпреки увеличаването на облачността, условията за валежи ще останат ограничени и на повечето места денят ще премине без съществени валежи.

Вятърът ще бъде слаб,

като в Източна България ще се ориентира от североизток и временно ще бъде умерен. Именно североизточният въздушен поток ще носи малко по-прохладен въздух към Черноморието, но във вътрешността на страната горещото време ще се запази.

Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, като най-високи стойности се очакват в низините, равнинните райони и части от Южна България.

В София – горещо, но облачно следобед

В София също ще бъде предимно слънчево и горещо. Температурата в следобедните часове ще достигне около 34-35°.

След обяд над планините около столицата и западните райони е възможно да се развие купеста облачност.

Вероятността за валежи обаче ще остане ниска и не се очакват съществени гръмотевични процеси.

В планините слънчево, слаб дъжд

В планинските райони също ще преобладава слънчево време. След обяд над масивите от западната половина на страната ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи ще бъде малка.

Вятърът ще бъде умерен, а по най-високите части временно силен от североизток. Температурите ще бъдат значително по-ниски спрямо равнинните райони:

на 1200 метра – около 27°C;

на 2000 метра – около 19°C.

Горещо и по Черноморието

По Черноморието също ще бъде слънчево и горещо. Вятърът ще бъде слаб до умерен от североизток, което ще поддържа малко по-ниски температури в сравнение с вътрешността на страната.

Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 29° и 34°.

Морската вода остава приятна за къпане, температурата ѝ е около 25–26°. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала, така че условията ще бъдат подходящи за плаж и морски туризъм, макар че вятърът на места може да е силен.