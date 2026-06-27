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Майката на Бени Бланко го накарала да се омъжи за Селена Гомес

Още през 2019 г.

27.06.2026 | 04:26 ч. 24
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Бени Бланко разкри, че майка му му е казала, че той трябва да се ожени за Селена Гомес още преди години - много преди той и певицата да започнат връзката си.

Сандра Левин била на снимачната площадка на клип на Селена през 2019 г. и казала на сина си, който е музикален продуцент, че трябва да прекрати тогавашната си връзка и да преследва романс с Гомес.

Тя вярвала, че двамата са създадени един за друг.

"2019 г., аз снимам видео със Селена. Срещам се с друг човек, ОК? Майка ми е на снимането на видеото и тя казва, тя просто седи там, и е така: "Скъпи, трябва да се ожениш за Селена". И аз бях така: "Какво?". И тя е така: "Трябва да се срещаш с някого, като Селена"", издаде Бени в подкаста си "Friends Keep Secrets".

Какво още разказа той четете в teenproblem.net

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