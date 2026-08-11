В Австрия глобиха планинари, спасени с хеликоптер

Австрийската планинска спасителна служба проведе сложна операция, за да спаси 36 неподходящо екипирани туристи от три семейства, включително малки деца в колички, съобщи полицията на провинция Тирол, предаде ДПА.
Групата е изпаднала в затруднение на надморска височина от над 2300 метра, тръгвайки спонтанно на преход от планинска станция близо до алпийското селище Зьолден.
Туристите, сред които е имало възрастни, тийнейджъри и няколко малки деца, са били без подходяща екипировка, заяви говорител на полицията пред ДПА.
Те са били от Белгия, Великобритания, Съединените щати и Австрия, предаде БТА.
По думите на говорителя семействата многократно са се озовавали на труден и опасен терен, като на моменти са се отклонявали от маркираната пътека. В крайна сметка двама членове на групата са подали сигнал за помощ.
Два хеликоптера са спасили обща 14 души, четирима от които с помощта на лебедка. Другите 22-ма туристи са били свалени пеша до долината от планински спасители. Няма пострадали.
Според говорителя на австрийската полиция обаче на туристическата група ще бъдат фактурирани разходите за цялата спасителна операция.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.