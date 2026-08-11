В Австрия глобиха планинари, спасени с хеликоптер

Австрийската планинска спасителна служба проведе сложна операция, за да спаси 36 неподходящо екипирани туристи от три семейства, включително малки деца в колички, съобщи полицията на провинция Тирол, предаде ДПА.

Групата е изпаднала в затруднение на надморска височина от над 2300 метра, тръгвайки спонтанно на преход от планинска станция близо до алпийското селище Зьолден.

Туристите, сред които е имало възрастни, тийнейджъри и няколко малки деца, са били без подходяща екипировка, заяви говорител на полицията пред ДПА.

Те са били от Белгия, Великобритания, Съединените щати и Австрия, предаде БТА.

По думите на говорителя семействата многократно са се озовавали на труден и опасен терен, като на моменти са се отклонявали от маркираната пътека. В крайна сметка двама членове на групата са подали сигнал за помощ.

Два хеликоптера са спасили обща 14 души, четирима от които с помощта на лебедка. Другите 22-ма туристи са били свалени пеша до долината от планински спасители. Няма пострадали.

Според говорителя на австрийската полиция обаче на туристическата група ще бъдат фактурирани разходите за цялата спасителна операция.