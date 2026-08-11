Днес горещо, слаб вятър, без валежи

Днес ще бъде предимно слънчево и още по-топло над по-голямата част от България. Температурите ще продължат да се повишават и в много райони ще достигнат 33–38°.

Сутринта ще започне с много слънце и ниска вероятност за образуване на облачност. През деня ще бъде слънчево и горещо.

Вятърът ще бъде слаб, а в Югоизточна България – умерен,

предимно от изток-североизток. Този въздушен поток ще оказва известно влияние върху температурите по Черноморието, където ще бъде осезаемо по-прохладно в сравнение с вътрешността на страната.

Максималните температури в България ще бъдат между 33° и 38°, като най-високи стойности се очакват в низините и равнинните райони, далеч от морския бряг. Въпреки високите температури, не се очакват съществени валежи или гръмотевични бури. Атмосферата ще остане сравнително стабилна, а небето над страната ще бъде предимно ясно.

В София горещо, слаб вятър

В София също ще бъде слънчев и горещ. Сутринта ще започне с ясно небе и сравнително спокойни, а през деня температурите бързо ще се повишават.

Очакваната максимална температура в столицата ще бъде около 33–34°. Вятърът ще бъде слаб, като през деня може да се усеща леко източно-североизточно въздушно течение.

Заради високите температури и силното слънцегреене усещането през следобедните часове ще бъде за типично лятно и горещо време. Избягвайте, продължителното излагане на слънце в часовете около и след обед, особено при физическа активност.

В планините слънчево,

В планинските райони ще бъде слънчево, с незначителна купеста облачност в следобедните часове. Условията за планински туризъм ще бъдат сравнително добри, но високите температури в ниските и средните части на планините също трябва да се имат предвид.

Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Температурата на височина около 1200 метра ще бъде приблизително 26-27°, а на 2000 метра – около 20-22°C.

Въпреки по-ниските температури във високите части, слънчевото време ще бъде предпоставка за силно ултравиолетово излъчване.

По Черноморието прохладно, идеално за плаж

По Черноморието ще бъде слънчево през целия ден. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток, което ще поддържа температурите по-ниски в сравнение с вътрешността на страната.

Максималните температури ще бъдат между 30° и 31°.

Температурата на морската вода ще бъде около 25–26°, което ще създава много добри условия за плаж и къпане. Вълнението на морето ще бъде 1–2 бала.

Така по Черноморието контрастът с вътрешността на страната ще бъде значителен – докато в някои равнинни райони температурите ще се приближават до 38°C, край морето ще останат около и малко над 30°.