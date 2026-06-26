Джей Ло се притеснява от сцените с целувки

Дженифър Лопес призна, че става малко притеснена, когато снима сцени с целувки.

56-годишната актриса и певица е участвала в доста филми, в които има страстно целуване. Но е притеснена, докато това се заснема.

"Правя това от дълго време. Искам да кажа, че съм била добре, но винаги е появяващ се проблем. Така е: "ОК, аз трябва да целуна този човек, когото не познавам, и аз тъкмо започвам да опознавам". Ставаш малко притеснен, това е всичко", коментира звездата пред списание "People".

Джей Ло се целува на екран с актьора Брет Голдстин в новата романтична комедия "Office Romance" по Netflix, в която двамата участват заедно.

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