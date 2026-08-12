Парфюмите с аромат на кола са хитът на това лято

Лятото е в разгара си. Определено този сезон донесе доста нови и неочаквани тенденции в света на модата и красотата. Още една много любопитна се появява сега. И е свързана с ароматите.

Често хората избират парфюма според собствения си вкус, повода, събитието, сезона. Но в последните години все по-ясно се вижда, че и при парфюмите има много тенденции.

По средата на лятото една носталгична, сладка, но и пламенна миризма завладява всички - ароматът на кола, съобщават от американския "Cosmopolitan".

Това е сред най-предпочитаните, модерни и популярни парфюми сега. Карин Бойн, парфюмерист, споделя пред изданието, че това са "игриви, носталгични аромати с нотка на напитки, които балансират между пенливата свежест и комфортната сладост".

Содата е голям хит в красотата напоследък, тъй като косите в цвят черешова кола бяха хит, а ноктите кола също са актуални.

Кола парфюмите звучат като забавен тренд, но също стоят доста изискано. В тях има нотки на ванилия, карамел, цитруси, но не прекалено натрапчиви. Така че - различават се от изцяло гурме и сладникавите парфюми, в тях има повече дълбочина.

"Има такъв апетит към ядливи, десертни, вдъхновени от напитки парфюми, но колата се усеща малко по-неочаквана от пореден ванилов или карамелен парфюм. Има сладост, но също има пенливост, подправки и яркост, която ги прави да се усещат по-динамични. Може да са игриви и носталгични, без да се усещат прекалено юношески", коментира Джинийс Тризино, специалист в областта.

Естествено, парфюмите с аромат на кола напомнят много на миризмата на любимата напитка. Но не я копират изцяло. Те се състоят от "пенливи цитрусови нотки, топли подправки и карамелизирана сладост, които веднага се усещат познати", коментира Карин Бойн.

Перфектен микс от свежест и гурме са.

"Някои кола аромати се усещат ярки и газирани, почти като отваряне на студен кен сода. Други се усещат по-сладки и сиропирани, по-близки до бонбон кола, сироп кола или десерт", посочва Тризино.

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