Фризьори съветват как да запазим цвета на косата си след боядисване

Инвестирали сте време, пари и надежди в перфектния цвят и на излизане от салона с усещането, че сте непобедими. А после, само след две седмици, този блясък започва да избледнява, тонът се променя и вие се чудите къде сбъркахте. Отговорът често се крие в ежедневните ви навици. От Vogue до Allure, експертите са категорични: малки, рутинни грешки са най-големите врагове на трайния и жив цвят. Ето петте най-често срещани начина, по които несъзнателно саботирате тона на боядисаната си коса:

Миете косата си с гореща вода

Това е може би най-разпространеният навик, който колористите отчаяно молят да преустановите. Горещата вода, колкото и релаксираща да е, действа като враг на пигмента. Тя отваря кутикулата на косъма – неговата защитна обвивка и позволява на цветните молекули буквално да се измият и изтекат в канала.

Според небезизвестния сайт Byrdie, трябва да превърнете изплакването с хладка вода в свещен ритуал. Последното изплакване трябва да е с възможно най-студената вода, която понасяте. Това затваря кутикулата, заключва цвета вътре и като допълнителен бонус, придава несравним блясък.

Подлагате косата на UV атака без защита

Знаете как слънцето избелва всичко – от градински мебели до стари снимки – същото прави и с косата ви. UV лъчите окисляват пигмента, карайки блондинките да пожълтяват, а брюнетките да придобиват нежелан меден или оранжев оттенък. Специалистите редовно акцентират върху употребата на продукти с UV филтър, не само за кожата, но и за косата.

Използвайте спрейове за коса с SPF или носете стилна шапка, когато сте изложени на силно слънце. Много марки предлагат leave-in продукти, които едновременно предпазват от топлина и UV лъчи – инвестицията си заслужава.

Източник: 5 начина, с които разваляте цвета на косата си по-бързо според фризьори