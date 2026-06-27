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Рецептата Dnes: Кекс с праскови и рикота

Много вкусен

27.06.2026 | 10:26 ч. 2
Снимка: istock

Снимка: istock

Италианските кексове са едни от най-вкусните. Днес споделяме с вас рецепта за италиански кекс Ciambella с праскови. 

Съставки:

  • 4 яйца
  • 2 праскови – обелени или нектарини
  • 250 г рикота
  • 300 г брашно 
  • 110 мл слънчогледово олио
  • 100 г едро смлени бадеми
  • 160 г захар
  • 1 пакетче бакпулвер
  • За украса:
  • пудра захар за поръсване 
  • сладко или конфитюр от праскови, кайсии, за намазване

Приготвяне:

  • Нарежете плодовете на малки парченца. 
  • В голяма купа с помощта на миксер разбийте захарта и яйцата. 
  • Когато сместа стане пухкава може да добавите олиото. 
  • Следва да сложите рикотата и отново да разбиете добре. 
  • Добавете пресятото брашно и бакпулвера.
  • Когато получите гладко тесто, добавете ядките. 
  • Разбъркайте с шпатула. 
  • Накрая сложете плодовете и отново разбъркайте. 
  • Тестото се изсипва в намазнена и набрашнена форма за кекс с дупка по средата. 
  • Печете в предварително загрята фурна на 180 градуса за 35-40 минути или до готовност. 
  • Когато кексът е изстинал може да го прехвърлите в подходяща чиния. 
  • Поръсете с пудра захар или намажете отгоре с малко количество конфитюр от праскови.

Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg

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