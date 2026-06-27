Рецептата Dnes: Кекс с праскови и рикота

Италианските кексове са едни от най-вкусните. Днес споделяме с вас рецепта за италиански кекс Ciambella с праскови.

Съставки:

4 яйца

2 праскови – обелени или нектарини

250 г рикота

300 г брашно

110 мл слънчогледово олио

100 г едро смлени бадеми

160 г захар

1 пакетче бакпулвер

За украса:

пудра захар за поръсване

сладко или конфитюр от праскови, кайсии, за намазване

Приготвяне:

Нарежете плодовете на малки парченца.

В голяма купа с помощта на миксер разбийте захарта и яйцата.

Когато сместа стане пухкава може да добавите олиото.

Следва да сложите рикотата и отново да разбиете добре.

Добавете пресятото брашно и бакпулвера.

Когато получите гладко тесто, добавете ядките.

Разбъркайте с шпатула.

Накрая сложете плодовете и отново разбъркайте.

Тестото се изсипва в намазнена и набрашнена форма за кекс с дупка по средата.

Печете в предварително загрята фурна на 180 градуса за 35-40 минути или до готовност.

Когато кексът е изстинал може да го прехвърлите в подходяща чиния.

Поръсете с пудра захар или намажете отгоре с малко количество конфитюр от праскови.

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