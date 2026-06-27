Рецептата Dnes: Кекс с праскови и рикота

Италианските кексове са едни от най-вкусните. Днес споделяме с вас рецепта за италиански кекс Ciambella с праскови.
Съставки:
- 4 яйца
- 2 праскови – обелени или нектарини
- 250 г рикота
- 300 г брашно
- 110 мл слънчогледово олио
- 100 г едро смлени бадеми
- 160 г захар
- 1 пакетче бакпулвер
- За украса:
- пудра захар за поръсване
- сладко или конфитюр от праскови, кайсии, за намазване
Приготвяне:
- Нарежете плодовете на малки парченца.
- В голяма купа с помощта на миксер разбийте захарта и яйцата.
- Когато сместа стане пухкава може да добавите олиото.
- Следва да сложите рикотата и отново да разбиете добре.
- Добавете пресятото брашно и бакпулвера.
- Когато получите гладко тесто, добавете ядките.
- Разбъркайте с шпатула.
- Накрая сложете плодовете и отново разбъркайте.
- Тестото се изсипва в намазнена и набрашнена форма за кекс с дупка по средата.
- Печете в предварително загрята фурна на 180 градуса за 35-40 минути или до готовност.
- Когато кексът е изстинал може да го прехвърлите в подходяща чиния.
- Поръсете с пудра захар или намажете отгоре с малко количество конфитюр от праскови.
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