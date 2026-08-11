Времето утре: Жегата продължава да настъпва, градусите стигат 38

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, утре - слънчево и горещо, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в Източна България – умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, в София 34°.

По Черноморието ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево. След обяд над масивите от западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен, по най-високите части временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и още малко ще се повиши.

В четвъртък с усилване на вятъра от североизток ще прониква хладен въздух и атмосферата ще се лабилизира. Над югозападната част от страната и в Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, възможни са градушки. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, по-ниски в североизточните райони и по Черноморието.

В петък ще преобладава слънчево време, но над Източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще продължи да духа до умерен североизточен вятър. Дневните температури още малко ще се понижат.