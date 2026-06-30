От екранна химия до истинско семейство: Историята на Мила Кунис и Аштън Къчър

Мила Кунис и Аштън Къчър са най-сладката двойка в Холивуд!

Познават се от деца, участвали са заедно в популярното шоу That '70s Show, а днес са едно от най-стабилните и любящи семейства в шоубизнеса.

В Холивуд не са много двойките, които успяват да превърнат едно приятелство, започнало в тийнейджърските години, в истинско семейство. Именно затова любовната история на Мила Кунис и Аштън Къчър продължава да вдъхновява милиони фенове по света.

Двамата актьори, които днес са сред най-обичаните звездни двойки, признават, че най-голямата тайна на успешния им брак не е романтиката, а приятелството, уважението и способността да израстват заедно.

Мила Кунис разказа за връзката си с Аштън Къчър по време на гостуването си в „Шоуто на Дрю Баримор“ от 22 юни.

Актрисата сподели, че именно дългите години, през които двамата се познават, са направили брака им значително по-лесен. Според нея те са имали привилегията да наблюдават взаимното си израстване още от юношеските си години, което е изградило между тях доверие, труднопостижимо в много други връзки.

Историята на Мила Кунис и Аштън Къчър започва още през 1998 година на снимачната площадка на култовия сериал That '70s Show. Тогава Мила е едва на 14 години, а Аштън е 19-годишен модел и млад актьор, който тепърва започва да изгражда кариерата си. На екрана героите им Джаки Бъркхарт и Майкъл Келсо се превръщат в една от най-обичаните телевизионни двойки, но в реалния живот отношенията им остават изцяло приятелски.

Кунис признава, че като тийнейджърка е изпитвала симпатии към своя колега и дори първата им екранна целувка я е притеснила повече, отколкото зрителите предполагат. Аштън също признава, че е бил изключително нервен по време на тези снимки, въпреки че Мила изглеждала спокойна и уверена.

След края на сериала съдбата отвежда двамата по различни пътища. Аштън Къчър започва връзка с актрисата Деми Мур, за която се жени през 2005 година. Бракът им привлича огромен медиен интерес заради възрастовата разлика между двамата и приключва след шест години. По същото време Мила Кунис е във връзка с Маколи Кълкин, която също продължава дълги години, преди двамата да се разделят.

Едва през 2012 година животът отново среща Мила Кунис и Аштън Къчър. След случайна среща на церемония по връчване на награди те започват да прекарват повече време заедно. И двамата са необвързани и първоначално не планират сериозна връзка. Както по-късно разказва Мила, идеята била просто да се забавляват без никакви очаквания.

Постепенно обаче отношенията им се променят. Приятелството започва да се превръща в любов, а Кунис осъзнава, че изпитва много по-силни чувства към своя стар приятел. Вместо да ги крие, тя решава честно да му признае какво изпитва, готова дори да се отдръпне, ако той не чувства същото. За нейна изненада Аштън не само споделя чувствата ѝ, но скоро след това двамата започват да живеят заедно.

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Източник: Tialoto.bg